Allzeit-Rekord für DMAX, Darts-WM-Finale bei Sport1 stark

DMAX hat an Neujahr ausschließlich Ausgaben seiner "Steel Buddies" gezeigt und damit prompt einen neuen Senderrekord eingefahren. Auch bei Sport1 kann man zufrieden sein, das Finale der Darts-WM lief ebenfalls hervorragend.



02.01.2019 - 10:04 Uhr von Timo Niemeier 02.01.2019 - 10:04 Uhr

So einfach ist es manchmal: Zu Neujahr hat DMAX einfach alle anderen Formate aus dem Programm geschmissen und nur "Steel Buddies" gezeigt - und damit nun prompt einen Allzeit-Rekord eingefahren. Der Tagesmarktanteil des Senders lag bei unglaublichen 4,7 Prozent - besser lief es für DMAX seit der Sendergründung im Jahr 2006 noch nie. Damit lag man sogar vor RTL II (4,0 Prozent) und kabel eins (3,7 Prozent) und nur knapp hinter Vox (5,0 Prozent). In der Kern-Zielgruppe des Senders, den Männern zwischen 20 und 49 Jahren, erreichte DMAX 7,1 Prozent.

Bereits am frühen Nachmittag erreichten die "Steel Buddies" rund eine halbe Million Zuschauer, der Marktanteil lag ab 13:15 Uhr bei 6,0 Prozent. Am Vorabend lag die Reichweite konstant über Stunden hinweg bei 600.000, auch da stand teilweise eine sechs vor dem Komma. Zur besten Sendezeit zeigte der Männersender "Steel Buddies: Die Auktion" und erreichte damit 860.000 Menschen, auch damit kam DMAX in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen auf ganz starke 4,4 Prozent Marktanteil. Keine Frage: Besser hätte der Jahresstart für DMAX nicht laufen können.

Doch nicht nur DMAX konnte an Neujahr mit guten Quoten punkten. Auch Sport1 glänzte am Dienstag einmal mehr mit der Darts-WM. Die vierstündige Übertragung ab 18:30 Uhr, die auch das Finale der WM umfasst, kam auf 850.000 Zuschauer, schon beim Gesamtpublikum waren damit sehr gute 2,8 Prozent Marktanteil drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,1 Prozent gemessen. Das trieb den Tagesmarktanteil von Sport1 an Neujahr auf 2,6 Prozent nach oben. Ein Best-Of-"Doppelpass" war allerdings kaum gefragt: Ab 13 Uhr schalteten lediglich 60.000 Menschen ein, damit erreichte Sport1 nur 0,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

