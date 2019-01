"DSDS" startet mit Tagessieg, "Promi-Darts-WM" stabil

© RTL/Axel Kirchhof

Der Auftakt in die neue Staffel von "DSDS" hat RTL den Tagessieg beim jungen Publikum beschert, die "Promi-Darts-WM" bei ProSieben zeigte sich davon aber wenig beeindruckt. Im Ersten holte "Klein gegen Groß" einen neuen Rekord.



06.01.2019 - 09:08 Uhr von Timo Niemeier 06.01.2019 - 09:08 Uhr

Am Samstag haben sowohl RTL, ProSieben als auch Das Erste auf große Show-Formate gesetzt - und alle haben damit vergleichsweise gute Quoten eingefahren. Der Tagessieg beim jungen Publikum im Alter zwischen 14 und 49 Jahren ging wenig überraschend an "DSDS", das in seine 16. Staffel startete. 2,09 Millionen Zuschauer kamen aus der werberelevanten Zielgruppe, der Marktanteil lag bei starken 22,8 Prozent. Die Show erreichte damit zwar weniger Zuschauer als zuletzt, der Marktanteil ist nun aber schon seit 2016 stabil.

Insgesamt konnte die Castingshow ihre Reichweite im Vergleich zum Vorjahr sogar leicht steigern: 4,38 Millionen Menschen schalteten die erste Ausgabe an, auch beim Gesamtpublikum lief es damit für RTL rund. Der Marktanteil betrug 13,8 Prozent. Anschließend sorgte "Take Me Out" schließlich noch für einen guten Abschluss des Abends: Eine neue Folge der Show erreichte im Anschluss noch starke 18,6 Prozent Marktanteil, eine Wiederholung erreichte danach sogar noch 19,0 Prozent.

Der "Promi-Darts-WM" zeigte "DSDS" deutlich die Rücklichter, aber auch bei ProSieben kann man zufrieden sein. Die Show konnte sich auf dem Niveau des vergangenen Jahres halten: 1,45 Millionen Menschen sahen zu, das waren 30.000 mehr als 2018. Der Marktanteil lag mit 11,1 Prozent exakt auf dem Niveau von vor einem Jahr. Im ersten Jahr des "Promi-Darts-WM" sahen aber noch fast zwei Millionen Menschen zu, damals wurden sogar 14,1 Prozent gemessen. In der Nacht erreichte ProSieben mit dem dritten und vierten Quarter des NFL-Matches zwischen den Indianapolis Colts und den Houston Texans noch 11,4 und 9,1 Prozent Marktanteil.

Trotz der guten Werte musste sich die "Promi-Darts-WM" in der Primetime nur mit Rang vier begnügen. Neben RTL und dem ZDF hatte auch Das Erste mehr junge Zuschauer. Dort lief eine neue Ausgabe von "Klein gegen Groß" mit Kai Pflaume. Mit 1,24 Millionen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren war die Show der erste "DSDS"-Verfolger, mit 13,8 Prozent Marktanteil lief es so gut wie noch nie. Bislang waren die 13,5 Prozent aus dem Dezember 2017 der höchste jemals gemessene Wert. Insgesamt sahen übrigens 5,98 Millionen Menschen zu, besser lief es zuletzt Anfang 2016.

Teilen