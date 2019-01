"Dancing on Ice" holt hoffnungsvolle Auftakt-Quoten

© Sat.1

Mit dem Auftakt von "Dancing on Ice" hat Sat.1 am Sonntagabend einen schönen Quoten-Erfolg landen können. Die Show ließ die Filme bei ProSieben und RTL hinter sich und musste sich nur dem "Tatort" geschlagen geben. Der lag einsam an der Spitze.



07.01.2019 - 08:58 Uhr von Alexander Krei 07.01.2019 - 08:58 Uhr

Sat.1 kann aufatmen: Nachdem "The Voice of Germany" und "The Voice Senior" zuletzt Schwächen offenbarten, hat "Dancing on Ice" am Sonntagabend auch aus Quotensicht einen hoffnungsvollen Start hingelegt. 2,69 Millionen Zuschauer sahen die Auftaktshow, was schon beim Gesamtpublikum für gute 8,8 Prozent Marktanteil reichte. In der Zielgruppe bewegte sich die Show mit 1,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen sowie 12,4 Prozent Marktanteil deutlich über dem Senderschnitt.

Verlassen konnte sich Sat.1 vor allem auf das weibliche Publikum, denn während der Marktanteil hier - gemessen an den Zuschauern ab 14 Jahren - bei 11,7 Prozent lag, konnte "Dancing on Ice" nur 5,4 Prozent der Männer zum Einschalten bewegen. Interessant: Mit fast 18 Prozent Marktanteil war die Show besonders bei den 14- bis 29-Jährigen gefragt. Mit Blick auf die klassische Zielgruppe lag "Dancing on Ice" indes noch vor dem ProSieben-Film "Edge of Tomorrow", der als Wiederholung auf 10,9 Prozent Marktanteil kam.

Und auch die Free-TV-Premiere des Animationsfilms "Sing" erzielte bei RTL einen niedrigeren Marktanteil - mit 11,0 Prozent blieb der Streifen einigermaßen blass. Insgesamt konnten sich nur 1,72 Millionen Zuschauer dafür begeistern, "Stirb langsam: Jetzt erst recht" kam anschließend auf 1,24 Millionen Zuschauer sowie 12,0 Prozent Marktanteil. Mit dem Tagessieg hatte "Dancing on Ice" letztlich allerdings nichts am Hut: Den sicherte sich völlig ungefährdet der Kölner "Tatort", der mit 10,57 Millionen Zuschauern mal eben die beste Reichweite seit Mai schaffte.

Satte 29,1 Prozent betrug der Marktanteil und auch bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich der Krimi mit 2,81 Millionen Zuschauern und 23,5 Prozent Marktanteil locker an die Spitze. "Rosamunde Pilcher" ging im ZDF als größter Verfolger hervor, schaffte mit 5,19 Millionen Zuschauern aber nur eine halb so hohe Reichweite. In Sat.1 ging das Interesse der Zuschauer unterdessen nach "Dancing on Ice" schlagartig zurück: Gerade mal noch 610.000 Zuschauer blieben anschließend bei "Mord mit Ansage" dran, mehr als ein Marktanteil von 6,9 Prozent war hier nicht drin.

Der Tagesmarktanteil belief sich letztlich auf 8,3 Prozent, sodass sich der Sender hinter RTL und ProSieben auf Rang drei einordnete. Beim Gesamtpublikum war das ZDF lockerer Marktführer, weil dort die Vierschanzentournee am späten Nachmittag mit weit mehr als sechs Millionen Zuschauern noch einmal aufdrehte.

