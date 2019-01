"Trucker Babes" melden sich mit Quoten-Rekorden zurück

© kabel eins

Schon im vergangenen Jahr ließ sich erahnen, dass noch Potenzial im kabel-eins-Format "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" steckt. Zum Auftakt der neuen Folgen gab's nun prompt neue Rekorde. Vox blieb mit "Promi Shopping Queen" dagegen schwach.



07.01.2019 - 09:13 Uhr von Alexander Krei 07.01.2019 - 09:13 Uhr

Das neue Jahr startet für kabel eins mit Blick auf die Eigenproduktionen überaus erfolgreich. Nachdem am Donnerstag schon "Rosins Fettkampf" mit guten Zuschauerzahlen überzeugte, meldeten sich nun auch noch die "Trucker Babes" mit Rekorden zurück. Gegen starke Konkurrenz verbuchte das Doku-Format am Sonntagabend im Schnitt 1,41 Millionen Zuschauer - der bisherige Bestwert wurde damit um fast 300.000 Zuschauer überboten.

Ebenfalls stark lief es in der Zielgruppe, wo sich die "Trucker Babes" mit 900.000 Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sowie sehr guten 7,8 Prozent Marktanteil weit im grünen Bereich bewegten. Auch hier wurden somit neue Rekorde aufgestellt. Der erfolgreiche Vorlauf sorgte zudem dafür, dass "Abenteuer Leben am Sonntag" im Anschluss mit einem Marktanteil von 7,2 Prozent so gut lief wie seit April vergangenen Jahres nicht mehr.

Damit konnte kabel eins am Sonntagabend sogar Vox in die Schranken weisen, wo "Promi Shopping Queen" mit nur 790.000 Zuschauern sowie 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe enttäuschte. Deutlich besser lief's dagegen um 19:10 Uhr für "Hot oder Schrott", das mit 1,74 Millionen Zuschauern sowie 9,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugte. "Biete Rostlaube, suche Traumauto" zeigte im Vorfeld jedoch erstaunliche Schwächen und kam nicht über 5,5 Prozent hinaus.

Aber auch für kabel eins lief am Sonntag nicht alles rund: Während die Wiederholung von "Rosins Fettkampf" am späten Nachmittag ordentliche 5,2 Prozent Marktanteil schaffte, kam der kürzlich schon in der Primetime durchgefallene Neustart "Zwei Asse tischen auf - Lecker Deutschland" um 18:10 Uhr auf nur 540.000 Zuschauer sowie magere 2,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Angesichts der guten Primetime-Quoten wird man bei kabel eins darüber aber hinwegsehen können.

