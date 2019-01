Final-Tief für "Masters of Dance", RTL-II-Klone starten blass

© ProSieben/Willi Weber

Mit "Masters of Dance" traf ProSieben nicht so recht den Geschmack seiner Zuschauer, beim Finale waren am Donnerstag sogar so wenige Zuschauer dabei wie noch nie. RTL II tat sich dagegen mit seiner neuen Kuppelshow "Game of Clones" zunächst schwer.



11.01.2019 - 08:52 Uhr von Alexander Krei 11.01.2019 - 08:52 Uhr

ProSieben muss seine neue Tanzshow "Masters of Dance" als Flop abhaken. Nach solidem Start mit einem knapp zweistelligen Marktanteil verlor die Sendung in den vergangenen Wochen kräftig an Boden - beim Finale schalteten am Donnerstagabend sogar so wenige Zuschauer ein wie noch nie. Lediglich 890.000 Zuschauer zählte ProSieben ab 20:15 Uhr und damit noch einmal geringfügig weniger als in den vergangenen beiden Wochen.

Auch in der Zielgruppe blieb "Masters of Dance" ein ganzes Stück vom Senderschnitt entfernt und kam nicht über schwache 7,0 Prozent Marktanteil hinaus. Im Schnitt verzeichnete die erste Staffel damit kaum mehr als acht Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - angesichts der schlechten Entwicklung spricht nicht allzu viel für eine Fortsetzung. Immerhin: "red!" steigerte sich trotz des Vorlaufs im Anschluss noch auf einen Marktanteil von 9,0 Prozent.

Zuschauer-Trend: Masters of Dance



Während "Masters of Dance" also schwach endete, legte die neue Kuppelshow "Game of Clones - Ein Klon zum Verlieben" bei RTL II einen Fehlstart hin. Mehr als ein Marktanteil von 4,3 Prozent war zum Auftakt in der Zielgruppe nicht drin, insgesamt schalteten zur besten Sendezeit lediglich 550.000 Zuschauer ein. "Ausgezogen - Die Stripper-WG" steigerte sich dagegen anschließend im Vergleich zur Vorwoche auf immerhin 5,2 Prozent.

Und auch bei kabel eins kann man nicht vollends zufrieden sein, denn die neue Abnehmshow "Rosins Fettkampf" hat nach dem verheißungsvollen Auftakt innerhalb von nur sieben Tagen 400.000 Zuschauer eingebüßt. Mit 1,06 Millionen Zuschauern sowie 5,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lag das Format aber trotzdem im grünen Bereich. Das "K1 Magazin" schaffte danach nur 5,0 Prozent, doch die Wiederholung der "Trucker Babes" sorgte zu später Stunde mit starken 8,4 Prozent für einen tollen Abschluss des Abends.

