"6 Mütter" landen zum Auftakt hinter den "Geissens"

Das Vox-Format "6 Mütter" ist am Montag in eine neue Staffel gestartet und hat sich auf dem neuen Sendeplatz deutlich schwerer getan als zuletzt. "Die Geissens" waren bei RTL II zur gleichen Zeit erfolgreicher. Am späten Abend hatten dann beide Sender große Probleme.



15.01.2019 - 09:52 Uhr von Timo Niemeier 15.01.2019 - 09:52 Uhr

Die Vox-Dokusoap "6 Mütter" hat die Marktanteile in der Zielgruppe von Staffel eins zum zweiten Durchlauf von 7,3 auf 9,5 Prozent gesteigert. Kein Wunder also, dass sich Vox für eine dritte Staffel entschieden hat. Zumindest der Auftakt verlief nun aber nicht nach Maß: Nur 970.000 Menschen sahen sich den Staffelstart zur besten Sendezeit an, weniger Zuschauer hatte das Format bislang noch nie. Vielleicht müssen sich die Zuschauer auch erst an den neuen Sendeplatz gewöhnen: In der Vergangenheit lief "6 Mütter" immer dienstags.

Auch in der werberelevanten Zielgruppe besteht für die Sendung noch Luft nach oben: 610.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für 6,6 Prozent Marktanteil. Damit musste man sich auch den "Geissens" bei RTL II geschlagen geben. Die lockten gleichzeitig 680.000 junge Zuschauer an und kamen damit auf 7,3 Prozent. Insgesamt schalteten etwas mehr als eine Million Menschen ein.

Später hatten dann beide Sender Probleme: Bei Vox holten "Richtig (v)erzogen - Wir erziehen anders" und "Mein Kind, Dein Kind" jeweils nur 3,6 Prozent Marktanteil. Bei RTL II kamen zwei Ausgaben von "Extrem schön" nur auf 3,4 und 4,1 Prozent. RTL II blieb derweil auch am Vorabend unter seinen Möglichkeiten, so erwischten "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" mit 5,8 und 5,9 Prozent Marktanteil einen eher schwachen Tag. Die neue Casting-Soap "Chartbreaker" startete um kurz nach 17 Uhr mit nur 2,9 Prozent.

