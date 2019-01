"Chartbreaker"-Soap mit Anlaufschwierigkeiten bei RTL II

© RTL II

Die neue RTL-II-Soap "Chartbreaker" ist bislang noch kein Erfolg, allerdings sind auch "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" gerade nicht so stark wie gewohnt. Am Abend kämpften gegen Handball und Dschungel derweil fast alle mit Problemen.



16.01.2019 - 09:34 Uhr von Alexander Krei 16.01.2019 - 09:34 Uhr

Die neue Casting-Soap "Chartbreaker", die RTL II seit dieser Woche täglich um kurz nach 17 Uhr zeigt, hat sich bislang noch nicht als Erfolg entpuppt. Am Dienstag schalteten nur 190.000 Zuschauer ein und damit so viele wie am Tag zuvor. In der Zielgruppe fiel der Marktanteil mit 2,7 Prozent sogar noch etwas niedriger aus. Vom Senderschnitt ist die Serie also zumindest nach den ersten beiden Folgen noch ein ganzes Stück entfernt.

Allerdings präsentierten sich auch die übrigen Soaps am Dienstag keineswegs in Bestform: So erreichte "Köln 50667" im Anschluss einen Marktanteil von 6,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "Berlin - Tag & Nacht" kam sogar nicht über 5,8 Prozent hinaus. Schon in den vergangenen Tagen hatte sich insbesondere "BTN" erstaunlich schwer getan - am Freitag waren nicht mal fünf Prozent drin. Schlechter lief's für die Serie zuletzt im Sommer gegen die Fußball-WM.

Auch in der Primetime konnte RTL II am Dienstagabend mit zwei Folgen von "Zuhause im Glück" nicht viel reißen. Gegen Handball und Dschungel lagen die Marktanteile bei nur 3,4 und 3,7 Prozent. Aber auch Vox sich nicht viel besser: "Hot oder Schrott" verbuchte dort nur 840.000 Zuschauer sowie 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. kabel eins kam derweil mit dem Film "Die Reise ins Ich" auf lediglich 720.000 Zuschauer und 3,4 Prozent Marktanteil. Damit lag man nur knapp hinter Nitro, wo Bud Spencer mit "Sie nannten ihn Plattfuß" im Schnitt 640.000 Zuschauer erreichte.

Keinen guten Abend erwischte unterdessen Sat.1, wo "Navy CIS" und "Navy CIS: L.A." in Konkurrenz zur Handball-WM jeweils nur 6,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schafften und weniger als zwei Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockten. ProSieben blieb mit "Galileo Big Pictures" ebenfalls einstellig und musste sich mit 930.000 Zuschauern sowie einem Marktanteil von 7,0 Prozent begnügen.

Teilen