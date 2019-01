"Bachelor" legt massiv zu, Dschungelcamp holt den Sieg

© MG RTL D / Arya Shirazi

Nachdem "Der Bachelor" in der vergangenen Woche auf einen Tiefstwert gefallen war, ging's in dieser Woche im Dschungel-Umfeld deutlich nach oben. Die Camper erzielten die höchste Reichweite seit dem Einzug - was allerdings auch an der kürzeren Sendezeit lag



17.01.2019 - 09:02 Uhr von Uwe Mantel 17.01.2019 - 09:02 Uhr

Der "Bachelor" konnte es am Mittwochabend kaum fassen, dass zwei Kandidatinnen es vorzogen, ihm einen Korb zu geben statt sich regelkonform von ihm abservieren zu lassen. Doch während dem "Bachelor" Frauen abhanden kamen, gewann er zumindest Zuschauer vor dem Fernseher zurück. Nachdem die Sendung in der vergangenen Woche noch auf einen Tiefstwert gefallen war, zog die Zuschauerzahl nun um 670.000 auf 3,01 Millionen an. Das waren auch rund eine viertel Million mehr als bei der Auftaktshow zwei Wochen zuvor. Auch der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel ungleich besser aus als zuletzt: Um fünf Prozentpunkte ging es auf nun 19,3 Prozent Marktanteil nach oben.

Geholfen hat dabei wohl nicht zuletzt das Dschungel-Umfeld. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" kam im Anschluss auf 5,34 Millionen Zuschauer und verzeichnete damit die höchste Zuschauerzahl seit der Auftaktshow am vergangenen Freitag. Zum Teil lässt sich das allerdings auch damit erklären, dass diesmal schon um 23:25 Uhr und nicht erst gegen Mitternacht Schluss war, die Marktanteile fielen dadurch etwas niedriger aus als am Vortag. Mit 24,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 38,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lagen sie trotzdem auf hervorragendem Niveau und weit über dem, was noch am Wochenende und Anfang der Woche erzielt wurde.

Zuschauer-Trend: Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!



Im Schlepptau punktete dann auch das verkürzte "Stern TV": 2,56 Millionen Zuschauer blieben nach dem Dschungel noch dran. Die Marktanteile hielten sich damit auf sehr hohem Niveau: 19,1 Prozent wurden beim Gesamtpublikum, 28,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Das machte es RTLplus natürlich am Mittwoch etwas schwieriger, die Zuschauer zur "Stunde danach" zu sich zu locken. Trotzdem schalteten 540.000 Zuschauer um. Das waren zwar 70.000 weniger als am Vortag, mit Marktanteilen von 4,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kann man trotzdem vollauf zufrieden sein.

In der klassischen Zielgruppe dominierte RTL am Mittwoch in jedem Fall den Abend - neben den drei Primetime-Sendungen kamen auch noch "GZSZ" mit starken 20,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie "RTL aktuell" unter die fünf meistgesehenen Sendungen bei den 14- bis 49-Jährigen. Beim Gesamtpublikum musste sich das Dschungelcamp nur einem geschlagen geben: Dem ZDF-Krimi "Die Toten von Salzburg - Königsmord", der 5,87 Millionen Zuschauer um 20:15 Uhr anlockte. Das reichte für 18,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 7,4 Prozent mittelmäßig aus. Das Doku-Drama "Die Unsichtbaren" im Ersten hatte es dagegen schwer: 2,77 Millionen Zuschauer wurden gezählt, das entsprach einem Marktanteil von 8,9 Prozent Marktanteil.

Teilen