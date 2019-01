"Outlander" fällt auf Tiefstwert, "Wollnys" bleiben eine Bank

© MG RTL D / © 2018 Starz Entertainment, LLC

Nach dem soliden Start in die vierte "Outlander"-Staffel kam für Vox in der zweiten Woche die kalte Dusche. Bei Sat.1 konnte sich "Plötzlich arm, plötzlich reich" nach dem Tiefschlag der Vorwoche wieder erholen, blieb aber erneut hinter den "Wollnys"



17.01.2019 - 09:27 Uhr von Uwe Mantel 17.01.2019 - 09:27 Uhr

Nachdem die vierte Staffel von "Outlander" in der vergangenen Woche mit 6,5 und 7,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe bei Vox noch einen ordentlichen Start hingelegt hatte, macht nun auch diese Serie Probleme. In Woche 2 sackte der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf 4,7 Prozent und damit einen neuen Tiefstwert ab. Auch absolut gesehen sahen so wenige zu wie noch nie: 1,04 Millionen Zuschauer wurden noch gezählt, das waren über eine viertel Million weniger als in der Woche zuvor. Im weiteren Verlauf des Abends sah es dann noch viel schlechter aus: Zwei alte Folgen von "Ransom" kamen noch auf 2,0 und 1,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Rizzoli & Isles" lief nur wenig besser.

Solche Serien-Sorgen hat ProSieben derzeit am Mittwochabend nicht - dort laufen nämlich aktuell gar keine Serien. Mit dem Film "Wir sind die Millers" konnte ProSieben zwar auch wenig reißen, mit einem Marktanteil von 9,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen blieb man aber zumindest in Sichtweite des Senderschnitts. 1,34 Millionen Zuschauer wurden insgesamt gezählt. Gegens Dschungelcamp lief es am späteren Abend dann erwartet schlecht: "Ein Schatz zum Verlieben" erreichte nur 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Aufatmen wird man unterdessen bei Sat.1: Nachdem "Plötzlich arm, plötzlich reich", das im vergangenen Jahr noch eine ordentliche erste Staffel hingelegt hatte, in der vergangenen Woche überraschend auf unter 5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe abgestürzt war, ging es nun zumindest wieder auf halbwegs akzeptable 7,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben. 1,46 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, fast eine halbe Million mehr als eine Woche zuvor.

Trotzdem rangierte Sat.1 in der Zielgruppe erneut hinter RTL II, wo man sich auf die Wollnys weiterhin verlassen kann. In dieser Woche reichte es für die "schrecklich große Familie" für einen Marktanteil von 7,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,17 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Gegen den Dschungel war dann für RTL II aber nichts mehr zu holen, "Wir bekommen dein Baby - Promimütter helfen" blieb bei 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen. Hier hielt sich Sat.1 zumindest etwas besser: Die "Sat.1 Reportage" kam auf 5,3 Prozent Marktanteil, "akte 20.19 Spezial" danach auf 6,3 Prozent.

