ZDFneo macht es sich unter den Top 5 Sendern gemütlich

Wie schon am Dienstag so schaffte ZDFneo auch am Mittwoch wieder den Einzug in die Top 5 der Sender - alter ZDF-Ware sei Dank. Doch auch andere Klassiker waren bei kleineren SEndern gefragt: Bud Spencer, Agatha Christie, Dr. House...



17.01.2019 - 09:46 Uhr von Uwe Mantel 17.01.2019 - 09:46 Uhr

Beim Blick auf die Tagesmarktanteile sticht einem immer häufiger ein großer Balken "grelb" ins Auge - so nennt ZDFneo jedenfalls seinen Farbton. Wie schon am Dienstag, so gelang dem ZDF-Ableger auch am Mittwoch wieder der Sprung unter die Top 5 der Sender beim Gesamtpublikum: Mit einem Tagesmarktanteil von 4,3 Prozent platzierte man sich noch vor ProSieben (4,2 Prozent), Vox (4,0 Prozent) und kabel eins (3,5 Prozent). RTL II war mit 2,6 Prozent weit abgeschlagen.

Zu verdanken ist das einmal mehr dem Aufguss alter ZDF-Krimis in der Primetime und der Wiederholung von "Bares für Rares" am Vorabend. So kam "Bares für Rares" ab 19:22 Uhr mit 1,59 Millionen Zuschauern auf 5,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, in der Primetime sahen dann um 20:15 Uhr 1,73 Millionen Zuschauer "Ein starkes Team" und sogar 1,96 Millionen Zuschauer im Anschluss noch eine weitere Folge. Der Marktanteil zog hier ab 21:45 Uhr auf stolze 8,0 Prozent beim Gesamtpublikum an. Es sind aber vorwiegend ältere Zuschauer, die ZDFneo hiermit anspricht, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil mit 2,3 Prozent deutlich niedriger. "Bares für Rares" kam am Vorabend hingegen auf bis zu 3,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Als voller Erfolg beim jüngeren Publikum erweisen sich zudem die "Rettungsflieger"-Wiederholungen, die am Nachmittag auch schon 3,4 und 3,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielten.

Doch nicht nur ZDFneo kann unter den kleineren Sendern auf einen starken Mittwochabend zurückblicken, auch der ARD-Ableger One freut sich über 770.000 Zuschauer und 2,5 Prozent Marktanteil für "Agatha Christie's Poirot". Auch dort war man aber vor allem bei Älteren erfolgreich, bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil mit 0,8 Prozent deutlich niedriger aus. Sehr gut schlug sich im wahrsten Sinne des Wortes Nitro: Die Bud-Spencer-Filme "Plattfuß in Hong Kong" und "Sie nannten ihn Plattfuß" erreichten 3,5 und 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Mit Marktanteilen um 3 Prozent war Nitro auch beim Gesamtpublikum erfolgreich. Super RTL konnte sich einmal mehr auf "Dr. House" verlassen: Die Serie holte zwischen 20:15 Uhr und 23 Uhr zwischen 3,8 und 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Und auch für Sixx lief's gut: Highlight war um 21:12 Uhr "Fixer Upper" mit 2,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

