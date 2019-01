Dschungelcamp mit Rekorden, RTL-Serien legen zu

© MG RTL D

"Ich bin ein Star - Holt mir hier raus" steigerte sich am Donnerstag auf den besten Marktanteil dieser Staffel, im Vorfeld verspürten auch schon die RTL-Serien Rückenwind. Und "Die Stunde danach" lief bei RTLplus so gut wie noch nie.



18.01.2019 - 09:04 Uhr von Uwe Mantel 18.01.2019 - 09:04 Uhr

Nach einem Durchhänger zu Beginn der Staffel hat "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" inzwischen deutlich an Fahrt aufgenommen und steigerte sich am Donnerstagabend wieder über die 40-Prozent-Marke. 2,76 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer reichten für die bis Mitternacht verlängerte Sendung für einen hervorragenden Marktanteil von 42,3 Prozent - dem bislang besten Wert dieser Staffel. Damit liegt das Dschungelcamp inzwischen auch wieder leicht über dem Quotenniveau des Vorjahres - zumindest was den Marktanteil angeht, die absolute Reichweite war noch immer leicht rückläufig. Doch das wird man bei RTL heute allenfalls als Randnotiz wahrnehmen, zumal mit 5,22 Millionen Zuschauern insgesamt und 26,5 Prozent Marktanteil auch beim Gesamtpublikum ein sehr gutes Ergebnis eingefahren werden konnte.

Marktanteils-Trend: Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!



Das Dschungelcamp sorgt auch in diesem Jahr zudem auch wieder für eine allgemein höhere Aufmerksamkeit für RTL, was auch anderen Formaten zu steigenden Quoten verhilft. So startete etwa "Der Lehrer" bereits mit 18,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in den Abend, das waren 1,8 Prozentpunkte mehr als in den beiden Wochen zuvor. Es waren dabei übrigens nur jüngere Zuschauer, die hinzugewonnen wurden, beim Gesamtpublikum blieb die Reichweite mit 2,64 Millionen völlig unverändert. Im Anschluss lief auch "Magda macht das schon" deutlich besser als zuletzt: 15,9 Prozent betrug der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, 2,2 Prozentpunkte mehr als eine Woche zuvor. 2,38 Millionen Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt.

Mit Vorsicht zu genießen sind dann die Werte für den Staffel-Auftakt von "Beste Schwestern" - hier dürften schon viele, die ein paar Minuten vor Beginn des Dschungelcamps reingeschaltet haben, den Durchschnittswert nach oben verzerren. So reichte es jedenfalls mit 19,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für ein fulminantes Comeback. In der ersten Staffel gab es nur einmal - ebenfalls im Dschungel-Vorlauf - einen besseren Wert. Ohne das Dschungelcamp lief's dann aber umgehend deutlich schwächer. Insgesamt hatten diesmal 2,9 Millionen Zuschauer eingeschaltet.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" sorgte aber nicht nur bei RTL, sondern auch bei RTLplus wieder für sehr gute Quoten. "Die Stunde danach" erzielte am Donnerstag stolze 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Das war der beste Wert, den die im vergangenen Jahr ins Leben gerufene Sendung bei RTLplus je holte, nur die bei RTL ausgestrahlten Ausgaben am Wochenende liefen erwartungsgemäß noch deutlich besser. 620.000 Zuschauer sahen insgesamt zu, auch in absoluten Zahlen war das zumindest ein Staffel-Rekord. Dass unter der Woche RTLplus und nicht RTL zum Zuge kommt, liegt am festen Sendeplatz des "Nachtjournals", das ebenfalls erheblich vom Dschungelcamp-Vorlauf profitiert und am Donnerstag satte 30,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. 2,12 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Teilen