Handball-WM und Biathlon erneut sehr gefragt

So viele wie beim Topspiel gegen Frankreich in der Primetime waren zwar nicht dabei, trotzdem waren die Quoten der Handball-WM auch am Donnerstag herausragend gut. Zuvor sorgte schon Biathlon für starke Quoten für Das Erste.



18.01.2019 - 09:22 Uhr von Uwe Mantel 18.01.2019 - 09:22 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil (die Top15 täglich in unserer Zahlenzentrale) von 15,5 Prozent setzte sich Das Erste am Donnerstag beim Gesamtpublikum an die Spitze - und kann sich dafür vor allem bei den Biathleten und Handballern bedanken. Die Sport-Übertragungen sorgten nämlich den ganzen Tag über für richtig gute Quoten. So trieb der 10km Sprint der Herren den Marktanteil schon am Vormittag dank 1,69 Millionen Zuschauern auf 23,5 Prozent beim Gesamtpublikum, als am Nachmittag die Damen an der Reihe waren, sahen sogar 3,27 Millionen Zuschauer und sorgten so für 26,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen fielen die Biathlon-Quoten zwar niedriger aus, mit 13,1 Prozent am Nachmittag und 10,0 Prozent am Vormittag konnten sie sich aber trotzdem sehen lassen.

Eigentliches Highlight war dann aber das vierte und letzte Vorrunden-Spiel des deutschen Teams bei der Handball-WM, das ab 18 Uhr 6,76 Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte. So viele wie beim Spitzenspiel gegen Frankreich, das in der Primetime zu sehen war, waren erwartungsgemäß zwar nicht dabei, die Marktanteile von 27,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 26,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren bei Jung und Alt nichtsdestotrotz hervorragend.

In der Primetime lief es für Das Erste dann auch ohne Sport gut: "Der Bozen-Krimi: Leichte Beute" zählte 5,61 Millionen Zuschauer und holte damit 17,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 9,1 Prozent Marktanteil gut aus. Doch trotz Handball und starkem Krimi: Die meistgesehene Sendung des Tages lief trotzdem im ZDF und hieß "Der Bergdoktor". 6,99 Millionen Zuschauer schalteten hier ein, das war die höchste Reichweite seit fast zwei Jahren. Der Marktanteil belief sich auf 21,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 10,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Bemerkenswert auch: Trotz der starken Sport-Konkurrenz den ganzen Tag über kam das ZDF mit einem Tagesmarktanteil von 15,1 Prozent in der Endabrechnung nur knapp hinter dem Ersten über die Ziellinie.

