Schwacher Start für "My Hit. Your Song." bei ProSieben

Die Musik-Cover-Show "My Hit. Your Song" kam bei ProSieben nur mit lauen Quoten aus den Startlöchern, bei RTL II stürzten "Game of Clones" und "Die Stripper-WG" völlig ab. Freude dagegen bei kabel eins: "Rosins Fettkampf" legte zu



18.01.2019 - 09:24 Uhr von Uwe Mantel 18.01.2019 - 09:24 Uhr

ProSieben konnte für die neue Musik-Cover-Show "My Hit. Your Song" am Donnerstagabend kein allzu großes Publikum begeistern. Nur 1,05 Millionen Zuschauer schalteten insgesamt ein, mehr als 3,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren damit nicht zu holen. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die Sendung unterm Soll und bei mauen 8,3 Prozent Marktanteil hängen. Dass im weiteren Verlauf des Abends mit alten "Big Bang Theory"-Folgen gegen das Dschungelcamp nicht viel zu holen war - die Marktanteile pendelten um die 6-Prozent-Marke - verwundert dann nicht weiter.

Schlechte Nachrichten gibt's auch für RTL II: Die etwas verstörende Kuppelshow "Game of Clones" stürzte nach dem ohnehin schon mauen Auftakt in der vergangenen Woche nun mit nur noch 2,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen vollends in den roten Bereich. Gerade mal 370.000 Zuschauer sahen noch zu. "Ausgezogen - Die Stripper-WG" hatte im Anschluss nicht nur mit dem schwachen Vorlauf, sondern auch noch dem Dschungelcamp als Gegner zu kämpfen und stürzte sogar auf 2,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ab.

Bei kabel eins hat man da schon deutlich mehr Grund zur Freude: "Rosins Fettkampf" konnte sich in der dritten Woche nämlich sogar wieder steigern und lag nun mit 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wieder weit über dem Senderschnitt. 1,11 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. kabel eins lag damit in der Zielgruppe gar nicht weit von Sat.1 entfernt, wo "FBI" auch in der zweiten Woche Probleme hatte und nicht über 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. Immerhin zog die Gesamt-Zuschauerzahl im Vergleich zur Vorwoche etwas auf nun 1,77 Millionen an. Etwas besser lief um 21:15 Uhr "Criminal Minds" mit 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe gegen das Dschungelcamp nur noch 4,6 Prozent drin waren.

Chancenlos präsentierte sich am Donnerstagabend unterdessen auch Vox mit seinen Filmen. "Point Break" blieb bei 5,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen, "Babylon A.D." kam im Anschluss nur auf 4,4 Prozent Marktanteil. Super RTL kann mit seinem Abend unterdessen zufrieden sein, "CSI: Miami" steigerte sich im Verlauf des Abends von von 2,2 auf 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - und holte ausgerechnet gegen den Dschungel den besten Wert des Abends. Zufrieden sein wird man auch bei Tele 5, wo um 20:15 Uhr 660.000 Zuschauer den Film "Black Tiger" einschalteten, was sehr guten 2,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden immerhin 1,1 Prozent erzielt. Auch Tele 5 hielt sich, zumindest mit Blick aufs Gesamtpublikum, gut gegen den Dschungel: "Octagon - Die Rache der Ninjas" holte ab 22:11 Uhr mit 420.000 Zuschauern 2,2 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 0,6 Prozent allerdings mau aus. ZDFneo kam am späteren Abend sogar erst richtig in Schwung. Während "Letzte Spur Berlin" in der Primetime noch mau lief (550.000 Zsucaheur, 1,7 Prozent Marktanteil), steigerte sich "Der Mann ohne Schatten" ab 21:45 Uhr auf 1,13 Millionen Zuschauer und 4,7 Prozent Marktanteil, "Bella Block" holte ab 23:15 Uhr sogar 5 Prozent Marktanteil.

