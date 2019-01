Bundesliga und Dschungel dominieren am Freitagabend

© MG RTL D

Das ZDF hat mit dem Bundesliga-Spiel zwischen Hoffenheim und Bayern weit mehr als sechs Millionen Zuschauer erreicht. Am späten Abend dominierte dann der Dschungel, der bei RTL die höchste Reichweite seit dem Staffel-Auftakt erzielte.



19.01.2019 - 09:03 Uhr von Alexander Krei 19.01.2019 - 09:03 Uhr

Der Auftakt der Bundesliga-Hinrunde hat dem ZDF am Freitagabend starke Quoten und den Tagessieg beim Gesamtpublikum beschert. 6,69 Millionen Zuschauer sahen das Spiel zwischen Hoffenheim und den Bayern. Das waren nur geringfügig weniger als vor wenigen Wochen bei der Übertragung des Aufeinandertreffens von Dortmund und Gladbach. Ein starker Marktanteil von 21,8 Prozent war die Folge und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Partie mit 21,6 Prozent zu diesem Zeitpunkt an der Spitze.

Am späten Abend übernahm dann allerdings das Dschungelcamp das Ruder: Mit 5,44 Millionen Zuschauern verbuchte "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" die höchste Reichweite seit der Auftakt-Show und erzielte damit schon beim Gesamtpublikum sehr gute 23,8 Prozent Marktanteil. Noch besser sah es in der Zielgruppe aus, auch wenn die Marke von 40 Prozent am Freitag verfehlt wurde: Mit 2,69 Millionen 14- bis 49-Jährigen sowie 35,8 Prozent Marktanteil war die RTL-Show dennoch nicht zu schlagen.

Vom starken Vorlauf profitierte das "Nachtjournal", das zum 25. Geburtstag auf 2,43 Millionen Zuschauer sowie tolle 26,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Bei RTLplus punktete zudem einmal mehr "Die Stunde danach": Zwar schaffte das Format diesmal keinen neuen Bestwert, doch mit 600.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 4,3 Prozent beim jungen Publikum kann der Spartensender überaus zufrieden sein. Der Tagesmarktanteil lag bei 1,8 Prozent und somit weit über den Normalwerten.

Ganz vorne rangierte RTL, das dank des Dschungels auf 17,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam und fast neun Prozentpunkte Vorsprung hatte auf das zweitplatzierte ZDF. Die Mainzer setzten sich dagegen beim Gesamtpublikum durch und erzielten hier sehr gute 14,1 Prozent Marktanteil.

