"Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" mit Problemen

© RTL II

Nachdem es RTL II im vergangenen Jahr gelang, die Quoten seiner beiden Vorabend-Soaps zu steigern, läuft es in diesen Tagen für "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" nicht gerade berauschend. Die "Chartbreaker" können bislang gar nichts reißen.



19.01.2019 - 09:45 Uhr von Alexander Krei 19.01.2019 - 09:45 Uhr

Bei RTL II wird man mit einiger Sorge auf die Quoten-Entwicklung seiner Soaps in den zurückliegenden Tagen blicken. Sowohl "Köln 50667" als auch "Berlin - Tag & Nacht" offenbarten nämlich ungewohnte Schwächen - für beide Serien ging nun die schwächste Woche seit mehr als eineinhalb Jahren zu Ende. So erzielte "Köln 50667" am Freitag nur 5,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Berlin - & Nacht" erreichte 6,2 Prozent.

Damit bewegten sich beide Soaps bewegten sich damit weit unter ihren Normalwerten. Zum Vergleich: Noch vor wenigen Wochen waren Werte um neun Prozent drin. Insgesamt konnten sich am Freitag 480.000 Zuschauer für die Kölner Serie begeistern, "BTN" verbuchte im Anschluss 630.000 Zuschauer. Richtig schwer tut sich aber weiter die Casting-Soap "Chartbreaker", die im Vorfeld mit nur 210.000 Zuschauern sowie 3,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe enttäuschte.

Bei Vox kann man sich unterdessen über eine starke Daytime freuen: So verzeichnete "Shopping Queen" um 15:00 Uhr mit 11,0 Prozent Marktanteil den besten Wert seit Ende Oktober - das reichte, um sich vor RTL, ProSieben und Sat.1 zu setzen. Hinzu kommt, dass auch "4 Hochzeiten und eine Traumreise" sowie "Zwischen Tüll und Tränen" im Anschluss zweistellige Werte erzielten. "First Dates" und "Das perfekte Dinner" konnten damit zwar nicht mithalten, schlugen sich mit Werten von 6,8 und 6,9 Prozent aber zumindest solide.

Für Sat.1 bleiben die Quoten-Sorgen am Vorabend hingegen weiter bestehen. Zwar sorgte die "Ruhrpott-Wache" nach dem Aus von "Alles oder nichts" für etwas Besserung, doch mit 3,2 Prozent Marktanteil kann man in Unterföhring freilich nicht zufrieden sein. "Wie genial ist das denn?!" schlug sich danach mit 3,6 Prozent kaum besser. Hier schalteten insgesamt bloß 720.000 Zuschauer ein.

Teilen