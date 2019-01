Bestwert: Dschungel erreicht mehr als sechs Mio Zuschauer

© RTL / Stefan Gregorowius

Nachdem der Dschungel mit leichten Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen hatte, lief es zuletzt wieder besser. Am Samstag wurde mit mehr als sechs Millionen Zuschauern ein neuer Staffel-Bestwert eingefahren, zur besten Sendezeit schlug sich bereits "DSDS" gegen die Handball-WM sehr gut.



20.01.2019 - 09:03 Uhr von Timo Niemeier 20.01.2019 - 09:03 Uhr

Das RTL-Dschungelcamp hat am Samstag so viele Zuschauer unterhalten wie noch nie in diesem Jahr: 6,17 Millionen Menschen schalteten ein, erstmals lag "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" damit auch über der Marke von sechs Millionen Zuschauern. Mehr Zuschauer hatten am Samstag nur die Handball-WM sowie die "Tagesschau" im Ersten (und die "Tagesthemen" in der Handball-Pause). Beim jungen Publikum gab es aber auch für die deutsche Handball-Nationalmannschaft keinen Weg vorbei am Dschungel: 3,15 Millionen junge Zuschauer schalteten hier ein - besser lief es nur für die Auftaktsendung. Der Marktanteil lag bei fantastischen 38,2 Prozent.

Bereits um 20:15 Uhr konnte RTL mit glänzenden Quoten überzeugen, auch wenn "DSDS" die Konkurrenz zum Match der deutschen Handballer zu spüren bekam. 1,89 Millionen junge Zuschauer entschieden sich trotzdem für die Castingshow, das hatte 20,1 Prozent Marktanteil zur Folge. Vor einer Woche waren es noch drei Prozentpunkte mehr. Im Vergleich zur Dienstags-Ausgabe, die ebenfalls gegen die Handball-WM antrat, ging es allerdings um drei Prozentpunkte nach oben. Insgesamt sahen zudem erneut etwas mehr als vier Millionen Menschen zu, auch beim Gesamtpublikum kam RTL damit auf sehr gute 12,8 Prozent.

Den Abend perfekt gemacht hat dann schließlich im Anschluss an den Dschungel "Die Stunde danach", die am Wochenende ja immer direkt bei RTL läuft. 2,90 Millionen Menschen blieben ab kurz vor Mitternacht noch dran und bescherten dem Sender damit 21,8 bei allen und 30,3 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern. Damit war RTL natürlich auch am späten Abend unbestrittener Marktführer.

Vor allem aufgrund der genannten Sendungen erreichte RTL am Samstag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 15,7 Prozent. Das Erste kam dahinter mit 13,4 Prozent ins Ziel - ein ebenfalls extrem starker Wert. Beim Gesamtpublikum lag RTL (10,5 Prozent) auf Platz zwei und damit noch vor dem ZDF, das 0,1 Prozentpunkte dahinter lag. Das Erste dominierte hier mit 19,2 Prozent.

Teilen