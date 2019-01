Das Erste dominiert mit Sport-Übertragungen den Samstag

© ARD

Das Erste ist am Samstag mit Abstand stärkster Sender gewesen und hat das vor allem den zahlreichen Sport-Übertragungen zu verdanken. Die Handball-WM erreichte in der Primetime viele Zuschauer, aber auch die Bundesliga-"Sportschau" am Vorabend glänzte.



20.01.2019 - 09:27 Uhr von Timo Niemeier 20.01.2019 - 09:27 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 19,2 Prozent ist Das Erste am Samstag natürlich Marktführer gewesen. Bis auf die frühen Morgenstunden und den späten Abend lagen die Quote stets deutlich über dem Senderschnitt. Meistgesehene Sendung des Tages war das Match der deutschen Handball-Nationalspieler gegen Island. 7,87 Millionen Menschen schalteten ein und bescherten dem Sender so starke 24,5 Prozent Marktanteil zur besten Sendezeit. Und auch beim jungen Publikum lief es für die Handballer mit 24,9 Prozent richtig stark, kein anderes Programm hatte zur gleichen Zeit mehr junge Zuschauer. Lediglich der Dschungel bei RTL war am späten Abend noch etwas erfolgreicher.

Die Handball-WM präsentierte sich damit einmal mehr in bestechender Verfassung, auch wenn zuletzt schon mehr als acht Millionen Menschen erzielt wurden. Das starke Gegenprogramm und die Tatsache, dass Deutschland das Spiel recht locker gewinnen konnten, sorgten für etwas weniger Zuschauer als zuletzt. Das ZDF hatte zur besten Sendezeit jedenfalls keine Chance gegen Das Erste, schlug sich mit einer alte "Friesland"-Folge aber ebenfalls sehr gut. 5,42 Millionen Menschen sorgten für 17,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen waren ebenfalls sehr gute 9,7 Prozent drin.

Doch zurück zum Ersten, das am Samstag ein echtes Sport-Feuerwerk abfeuerte. So kam die "Sportschau" am Vorabend auf 5,22 Millionen Zuschauer und 21,4 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden 16,4 Prozent gemessen. Und in den Stunden davor überzeugte man mit zahlreichen Wintersport-Übertragungen. Am erfolgreichsten war der Sender dabei mit der Biathlon-Staffel der Damen, die ab 14:30 Uhr etwas mehr als fünf Millionen Menschen erreichte. Aufgrund der frühen Uhrzeit lag der Marktanteil hier bei 34,2 Prozent, auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 21,6 Prozent sehr gut aus.

Doch auch die weniger etablierten Sportarten wussten zu überzeugen: In der Früh holten die Snowboarder 15,5 Prozent Marktanteil und für die Skisprung-Damen waren 16,8 Prozent drin. Zur Mittagszeit steigerte sich die Ski-Abfahrt der Herren auf 24,1 Prozent und für den Langlauf-Sprint von Damen und Herren waren sogar 25,7 Prozent drin. Das Erste lag zwischen 10:30 und 22:15 Uhr kontinuierlich bei mehr als 20 Prozent Marktanteil. Lediglich die "Tagesthemen" kamen in der Pause der Handball-WM auf "nur" 19,7 Prozent.

Mit Sport punkten konnte am Samstag natürliich auch Sky, das auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,8 (14-49) kam und damit stärkster Nischensender war. Vor allem das Abendspiel zwischen Dortmund und Leipzig war mit 1,48 Millionen Zuschauern sehr gefragt, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 9,6 Prozent. Die Konferenz erreichte am Nachmittag 1,43 Millionen Zuschauer und 12,8 Prozent.

Teilen