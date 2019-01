Sat.1 schlägt sich beachtlich, RTL II geht komplett unter

© Sat.1

Handball-WM, Dschungelcamp und "DSDS" haben die Quotencharts dominiert, da blieb für die anderen Sender nur wenig Platz um sich zu profilieren. Sat.1 ist das in der Primetime vergleichsweise gut gelungen, RTL II dagegen ging unter. Und auch ProSieben hatte Probleme.



20.01.2019

Sat.1 hat sich trotz der starken Konkurrenz am Samstag in der Primetime recht solide geschlagen. "DSDS" und Handball-WM versammelten 45 Prozent Marktanteil auf RTL und Das Ersten, hinzu kam eine "Friesland"-Wiederholung im ZDF mit fast zehn Prozent. Sat.1 entschied sich bei dieser starken Konkurrenz für eine Wiederholung von "Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt" und holte damit 9,0 Prozent Marktanteil, der Film lag damit recht deutlich über dem Senderschnitt. 1,22 Millionen Menschen schalteten ein.

Der Wert ist auch deshalb so hoch zu bewerten, weil der Film zudem gegen den kompletten Dschungel lief. Erst um kurz vor Mitternacht startete mit "Pathfinder: Fährte des Kriegers" der zweite Film des Abends, der aber nur noch auf 6,5 Prozent Marktanteil kam. ProSieben hatte es da im Vergleich schwerer als Sat.1: "Eddie the Eagle" erreichte zur besten Sendezeit nicht einmal eine Million Zuschauer, 6,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe wurden gemessen. "Der unglaubliche Burt Wonderstone" kam im Anschluss noch auf 6,0 Prozent.

Aber auch diese Werte sind noch richtig gut, wenn man auf RTL II blickt. Dort unterhielt der Film "Verlockende Falle" nur 650.000 Menschen an, der Marktanteil in der Zielgruppe betrug 2,0 Prozent. "Verführung einer Fremden" fiel danach auf 1,6 Prozent. Auch am Vorabend und Nachmittag lag RTL II bei meist sehr enttäuschenden Werten, sodass man am Ende bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,0 Prozent stand. Sky Sport lag mit 2,8 Prozent knapp dahinter.

kabel eins erreichte am Samstag immerhin 4,6 Prozent und fiel damit nicht komplett auseinander wie RTL II. Für "Hawaii Five-0" waren am Abend in der Spitze zwar auch nur 4,0 Prozent drin, dafür machten aber die "Castle"-Wiederholen tagsüber mit bis zu 7,9 Prozent einen guten Job. Vox punktete am Vorabend mit "Hundkatzemaus" (7,5 Prozent) und "Harte Hunde" (8,7 Prozent), in der Primetime sah es für "Riddick - Chroniken eines Kriegers" mit 5,6 Prozent aber schon nicht mehr so gut aus. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,1 Prozent lag Vox allerdings auf einem Niveau mit Sat.1, das trotz "Fluch der Karibik" bei diesem recht enttäuschenden Wert hängen blieb. ProSieben erreichte dank des Tagesprogramms immerhin 7,6 Prozent.

Erfolgreich sind am Samstag auch Super RTL und der Disney Channel gewesen, beide erreichten einen Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 2,0 Prozent. Der Disney Channel zeigte den ganzen Tag über eine Sonderprogrammierung zum fünften Sendergeburtstag. Punkten konnte man vor allem mit "Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir", das am Vorabend bis zu 4,1 Prozent holte, bei den 3- bis 13-Jährigen waren teilweise 29,7 Prozent drin. In der Primetime unterhielt der Film "Merida - Legender der Highlands" 550.000 Menschen, 2,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe wurden gemessen. Bei Super RTL erreichte "Werner - Volles Rooäää!" die gleiche Reichweite, hatte aber noch ein paar mehr junge Zuschauer, sodass hier 3,3 Prozent gemessen wurden.

