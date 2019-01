"Trucker Babes" fast gleichauf mit "Dancing on Ice"

© Sat.1

Während kabel eins mit den "Trucker Babes" einen neuen Quoten-Rekord einfuhr, ging es für die Sat.1-Show "Dancing on Ice" am Sonntagabend erneut nach unten. Seit dem Start hat das Format eine halbe Million Zuschauer eingebüßt.



21.01.2019 - 08:59 Uhr von Alexander Krei 21.01.2019 - 08:59 Uhr

Keine guten Nachrichten für "Dancing on Ice": Auch in der dritten Woche hat die neue Sat.1-Show noch einmal Zuschauer verloren. 2,17 Millionen waren am Sonntagabend dabei und damit fast 200.000 weniger als in der Vorwoche. Verglichen mit dem Auftakt kamen inzwischen also schon über eine halbe Million Zuschauer abhanden. Das machte sich auch bei beim Marktanteil bemerkbar: Dieser lag jetzt in der Zielgruppe bei nur noch 8,4 Prozent und damit vier Prozentpunkte unter dem Wert des Staffel-Starts.

Sat.1 bewegte sich am Sonntagabend bei den 14- bis 49-Jährigen auf Augenhöhe mit kabel eins, wo die "Trucker Babes" zu einem neuen Quoten-Rekord fuhren. Mit 900.000 jungen Zuschauern verzeichnete die Dokusoap einen hervorragenden Marktanteil von 8,0 Prozent, gleichzeitig fiel die Gesamt-Reichweite mit 1,43 Millionen Zuschauern so hoch aus wie noch nie. Im Anschluss schlug sich "Abenteuer Leben am Sonntag" zudem trotz der Dschungel-Konkurrenz gut und kam auf 5,8 Prozent Marktanteil.

Die "Trucker Babes" waren zudem viel erfolgreicher als Vox, wo eine Wiederholung von "Promi Shopping Queen" mit gerade mal 780.000 Zuschauern sowie 4,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe versagte. Wirklich gut lief es bei Vox einzig um 19:10 Uhr für "Hot oder Schrott", das mit 9,2 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 1,82 Millionen Zuschauern überzeugte. Das reichte, um sich auch gegen Sat.1 durchzusetzen, wo das Special "Hochzeit auf den ersten Blick - Das Jubiläum" mit 1,46 Millionen Zuschauern sowie 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe nicht an die Erfolge der regulären Ausgaben anknüpfen konnte.

Generell gelang Sat.1 am Sonntag kein einziges Mal ein zweistelliger Marktanteil - nach "Dancing on Ice" stürzte "Mord mit Ansage" auf 3,5 Prozent ab, die Wiederholung der Tanzshow kam später sogar nicht über 1,7 Prozent hinaus. Entsprechend schlecht fiel der Tagesmarktanteil aus: Gerade mal 6,5 Prozent schaffte der Sender, der damit nur 0,6 Prozentpunkte vor RTL II lag. Dort sorgten Formate wie "Mein neuer Alter" und "Grip" tagsüber für gute Quoten. Zudem punktete "The Da Vinci Code - Sakrileg" am Abend mit 7,1 Prozent Marktanteil.

