Ohne die Handballer läuft's für "DSDS" wieder besser

RTL hat am Dienstag fantastische Quoten eingefahren: Zur besten Sendezeit lag "DSDS" ganz vorn und konnte sich deutlich steigern, der Dschungel kratzte später erneut an der 40-Prozent-Marke. Am Nachmittag läuft "Mensch Papa!" weiter recht gut.



23.01.2019 - 09:24 Uhr von Timo Niemeier 23.01.2019 - 09:24 Uhr

In der vergangenen Woche trat "DSDS" am Dienstagabend gegen die deutsche Handball-Nationalmannschaft an und musste mit 17,2 Prozent Marktanteil einen Staffeltiefstwert hinnehmen. Das ist freilich noch immer ein sehr guter Wert, doch eigentlich ist man bei RTL anderes gewöhnt. Eine Woche später sieht die Welt schon wieder ganz anders aus, ohne das starke Handball-Match im Gegenprogramm zogen die Quoten spürbar an. Der Marktanteil landete bei 20,5 Prozent, 1,93 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein.

Auch die Gesamt-Reichweite stieg wieder auf 4,07 Millionen, gegenüber der Vorwoche entspricht das einem Plus von fast 600.000 Zuschauern. Das Dschungelcamp steigerte sich im Anschluss auf 4,86 Millionen Zuschauer und blieb damit unter dem bisherigen Staffelschnitt von etwa 5,2 Millionen. Die Marktanteile waren trotzdem beeindruckend: Schon beim Gesamtpublikum reichte es zu starken 25,8 Prozent, in der Zielgruppe wurden sogar 39,2 Prozent gemessen.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hatte damit einen ganz entscheidenden Anteil am Tagesmarktanteil von RTL in Höhe von 18,7 Prozent. "Die Stunde danach" holte bei RTLplus im Anschluss an den Dschungel noch 6,9 Prozent. Bei RTL erzielte am Nachmittag "Mensch Papa!" am zweiten Tag recht gute Quoten: 11,7 Prozent Marktanteil waren es an Tag zwei für das Format, das Väter begleitet, die mit ihren Kindern alleine zu Hause bleiben. Bei der Premiere waren es zwar noch 13,9 Prozent, aber der klar zweistellige Wert an Tag zwei dürfte in Köln Hoffnungen wecken. "Die Superhändler" holten davor 12,1 Prozent.

Während RTL mit dem Dschungel den Tagessieg beim jungen Publikum eingefahren hat, lagen insgesamt die ARD-Serien vorn. "In aller Freundschaft" unterhielt 5,13 Millionen Menschen, "Die Kanzlei" kam davor noch auf 5,06 Millionen. Mit den erzielten Marktanteilen in Höhe von 16,3 und 15,7 Prozent kann man beim Ersten sehr zufrieden sein. Erfolgreichstes ZDF-Format am Dienstag waren die "Rosenheim-Cops" am Vorabend mit 4,86 Millionen Zuschauern und 16,7 Prozent. In der Primetime holte "ZDFZeit: Die Tricks der Lebensmittelindustrie" mit 3,52 Millionen Zuschauern die höchste Reichweite der Reihe seit Oktober 2018. Der Marktanteil lag dennoch bei überschaubaren 10,9 Prozent.

