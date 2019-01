US-Serien in Sat.1 berappeln sich nach Durchhänger

© CBS Broadcasting/Monty Brinton

Es gibt offenbar Hoffnung für die US-Serien in Sat.1, die inzwischen am Dienstagabend laufen. In dieser Woche konnten sich "Navy CIS" und "Navy CIS: L.A." spürbar steigern, der Tagesmarktanteil von Sat.1 war dennoch enttäuschend. ProSieben hatte in der Primetime große Probleme.



23.01.2019 - 09:40 Uhr von Timo Niemeier 23.01.2019 - 09:40 Uhr

Der Wechsel auf den Dienstagabend hat die Reichweiten der US-Serie "Navy CIS" zuletzt erstmals unter die Marke von zwei Millionen gedrückt. Auch "Navy CIS: L.A." startete in der vergangenen Woche mit extrem schwachen Werten in die neue Staffel. Nun haben sich beide Serie etwas erholt: "Navy CIS" kam am Dienstag auf 2,19 Millionen Zuschauer, der Marktanteil in der Zielgruppe lag mit 8,8 Prozent recht deutlich über dem Senderschnitt von Sat.1. Einen höheren Wert erzielte die Serie zuletzt im Oktober des vergangenen Jahres.

Auch "Navy CIS: L.A." konnte sich im Vergleich zur Vorwoche spürbar steigern: Eine neue Folge erreichte ab 21:15 Uhr 2,11 Millionen Zuschauer, das waren 300.000 mehr als vor einer Woche. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe steigerte sich von 6,5 auf 8,5 Prozent. Mit einer Wiederholung waren im Anschluss aber schon nur noch 7,2 Prozent drin. Die größten Probleme warten aber auch weiterhin am Vorabend auf die Verantwortlichen: "Endlich Feierabend", das bald wieder auf eine Stunde verlängert wird, holte nur 4,8 Prozent Marktanteil. "Die Ruhrpottwache" blieb danach bei 3,1 Prozent hängen und die Erfindershow "Wie genial ist das denn?!" holte nur schlechte 2,9 Prozent.

Das alles sorgte dafür, dass Sat.1 am Dienstag bei einem schwachen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,0 Prozent landete. ProSieben holte immerhin 10,0 Prozent - hat das aber nicht der Primetime zu verdanken. Eine alte "Galileo Big Pictures"-Ausgabe lockte nur 920.000 Menschen vor die Bildschirme, der Marktanteil betrug 7,0 Prozent. Vielmehr war es erneut die starke Nachmittags-Schiene mit den Sitcoms, die überzeugte. Bis zu 18,9 Prozent holten "Two and a Half Men" & Co. Auch "taff" landete bei sehr guten 15,4 Prozent, davon profitierte schließlich auch "Newstime", das auf 13,9 Prozent kam.

Teilen