Print-MA: Herbe Verluste u.a. für "Stern" und "Focus"

So langsam aber sicher schlagen sich die stark rückläufigen Auflagenzahlen vieler Zeitschriften auch in den durch Umfragen ermittelten angeblichen Reichweiten der Print-MA nieder. Ungereimtheiten bleiben aber weiterhin.



23.01.2019 - 13:33 Uhr von Uwe Mantel 23.01.2019 - 13:33 Uhr

Über die eklatante Lücke, die zwischen den tatsächlich verkauften Exemplaren einer Zeitschrift und den durch Umfragen ermittelten Leserzahlen in vielen Fällen klafft, haben wir an dieser Stelle schon häufig geschrieben, und das hat sich im Grundsatz auch bei der neuesten Erhebung nicht verändert. So langsam schlagen sich die deutlich gesunkenen Auflagen nun aber auch in den MA-Zahlen nieder. In der Zeitschriften-MA 2019/I gibt es etwa vier Mal so viele Verlierer wie Gewinner, was die Reichweite anbelangt.

Dabei hat es auch viele große Titel richtig stark erwischt: Der "Stern" etwa verliert 9,3 Prozent seiner Reichweite - das Auflagenminus lag zuletzt sogar im zweistelligen Prozentbereich. Übrig sind nun laut MA noch 5,75 Millionen Leser, was angesichts einer Auflage von zuletzt weniger als 500.000 Exemplaren aber natürlich trotzdem noch ein nur bedingt glaubwürdiger Wert ist. Der "Stern" liegt damit nun in Sachen Reichweite nun nur noch knapp vor dem "Spiegel", der allrdings auch 4,4 Prozent an Reichweite verliert. Genauso stark wie der "Stern" verlor auch der "Focus", auch dort ging die Reichweite um 9,3 Prozent zurück. Noch schlimmer erwischt hat es die Ableger der Magazine: "Focus Money" stürzte um 21,2 Prozent ab, "View" verlor sogar 24,2 Prozent seiner Reichweite.

Zweistellige Minuszeichen gab's unter den großen Werten auch für die "Gala", die 15,6 Prozent ihrer Reichweite einbüßte, noch schlimmer erwischte es auf dem Boulevard "Closer" mit einem Minus von 19,6 Prozent und "OK!" mit -17,3 Prozent. Zudem traf es viele wöchentliche Frauentitel hart. "Mini" stürzte um fast ein Drittel ab mehr als 20 Prozent betrug das Minus auch bei "Echo der Frau", "Das neue" und "Mach mal Pause", im zweistelligen Bereich ging's auch für zahlreiche weitere Wochentitel nachunten. Gegen den Trend legten hier "Das neue Blatt", "Die Aktuelle" und "Avanti" zu.

Die 20 meistgelesenen Zeitschriften waren laut ma 2019/I:

Leser in Mio.

ma 2019/I

Leser in Mio.

ma 2018/II

Veränderung

in Prozent

zum Vergleich:

IVW-Auflage* ADAC Motorwelt

12,95

13,87

- 6,6 %

13,54 Bild am Sonntag

7,53

7,83

- 3,8 %

0,77 rtv

6,83

7,74

- 11,8 %

6,57 stern 5,75

6,34

- 9,3 %

0,48 Der Spiegel

5,64

5,90

- 4,4 %

0,72 Prisma

5,57

5,76

- 3,3 %

4,64

tv 14

5,25

5,82

- 9,8 %

1,99 TV Movie

5,20

4,88

+ 6,6 %

0,88

Bild der Frau

4,83

5,16

- 6,4 %

0,63 Sport Bild

4,17

4,37

- 4,6 %

0,29 Bunte 4,15

4,37

- 5,0 %

0,43 Hörzu

4,06

3,88

+ 4,6 %

0,96 TV Spielfilm

3,91

4,61

- 15,2 %

0,71 Focus

3,90

4,30

- 9,3 %

0,42 TV Digital

3,64 3,76

- 3,2 %

1,37

TV Hören und Sehen

2,71

3,00

- 9,7 %

0,52 Gala

2,70

3,20

- 15,6 %

0,23 tina

2,56

2,58

- 0,8 %

0,29 GEO

2,49

2,80

- 11,1 %

0,20 Brigitte

2,44

2,53

- 3,6 %

0,39

*Verbreitete Auflage 4/2018 in Mio.

Mehrere erstaunliche Bewegungen weist die MA für Programmzeitschriften aus. So soll etwa die "TV Today" massiv um 15,2 Prozent abgestürzt sein, während "TV Movie" die Reichweite - trotz ebenfalls rückläufiger Auflagenzahlen - sogar um 6,6 Prozent steigern konnte."Auf einen Blick" legte demnach sogar um 9 Prozent zu, auch "Hörzu", "Funk Uhr" und "Super TV" gehörten zu den Gewinnern.

"Computer Bild Spiele" übrigens, das schon lange ein besonders krasses Beispiel für die mangelnde Glaubwürdigkeit der Zahlen ist, weil die verkaufte Auflage von in den letzten Jahren nur noch 20.000 bis 40.000 in keinem Verhältnis zu den Leserzahlen von weiter über einer Million standen, gehört diesmal zu den großen Verlierern. Die Reichweite ging demnach um rund 30 Prozent zurück - liegt mit 950.000 aber noch immer auf einem nicht nachvollziehbar hohen Niveau. Erstaunlich auch das Verhältnis bei einem Titel wie "Sport Bild": Verkauft werden davon weniger als 300.000 Exemplare, die MA, die auf 37.594 Interviews beruht, weist aber eine durchschnittliche Reichweite von 4,17 Millionen Lesern aus. Ein anderes Kuriosum ergibt sich beim reichweitenstärksten Titel: Bei der "ADAC Motorwelt" liegt die Reichweite mit knapp unter 13 Millionen Lesern inzwischen unter der verbreiteten Auflage. Da sie bislang noch ungefragt jedem ADAC-Mitglied zugestellt wird, ist es allerdings auch nicht so abwegig, dass sie häufig ungelesen in Ablage P landet.

