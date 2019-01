Handball-WM: Eine Million weniger, trotzdem dominant

© IHF

Nachdem die deutsche Nationalmannschaft ohnehin schon fürs Halbfinale qualifiziert war, wurde die 10-Millionen-Zuschauer-Marke am Mittwoch nicht erneut geknackt - mit über neun Millionen Zuschauern lief's für die Handball-WM trotzdem herausragend gut



24.01.2019 - 08:56 Uhr von Uwe Mantel 24.01.2019 - 08:56 Uhr

Nachdem am Montag mehr als zehn Millionen Zuschauer beim Sieg der deutschen Handball-Nationalmannschaft über Kroatien vor dem Fernseher mitgefiebert hatten, wurde diese Marke bei der Partie gegen Spanien am Mittwochabend wieder verpasst - doch beeindruckend sind die Zahlen trotzdem: 9,09 Millionen Zuschauer schalteten im Schnitt die Übertragung im Ersten ein, das reichte für einen Marktanteil von 27,2 Prozent beim Gesamtpublikum.

Bei den 14- bis 49-Jährigen war die Übertragung kaum minder erfolgreicher: Hier wurden 23,9 Prozent Marktanteil erzielt. Damit war das Spiel die meistgesehene Sendung am Mittwoch, nicht nur beim Gesamtpublikum, sondern auch in der jüngeren Altersgruppe, wo "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" diesmal knapp den Kürzeren zog, RTL mit 33,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber trotzdem wieder Freude machte.

Stärkster Verfolger beim Gesamtpublikum war unterdessen der ZDF-Krimi "Mord geht immer: Der Koch ist tot". Mit 4,52 Millionen Zuschauern holte der Film trotz der starken Konkurrenz sehr ordentliche 13,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag "Mord geht immer" mit 6,6 Prozent Marktanteil ebenfalls auf dem üblichen ZDF-Niveau. Das Krimi-Rezept funktionierte zudem auch wieder bei ZDFneo: Zwei Folgen von "Ein starkes Team" sorgten in der Primetime dort für bis zu 1,59 Millionen Zuschauer und Marktanteile von 4,7 und 5,6 Prozent beim Gesamtpublikum.

