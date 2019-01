Dschungel-Nachklapp: "Stern TV" drückt RTLplus auf Tief

© MG RTL D

Der "Bachelor" hielt sich gegen Handball am Mittwoch wacker. Im Anschluss ans Dschungelcamp gab's dann wieder die absurde Situation, dass auf RTL und RTLplus gleichzeitig ein Dschungel-Nachklapp lief. Das bekam der kleinere Sender deutlich zu spüren.



24.01.2019 - 09:18 Uhr von Uwe Mantel 24.01.2019 - 09:18 Uhr

RTL kann trotz Handball-WM auf einen starken Mittwochabend zurückblicken. "Der Bachelor" konnte die enorm gestiegenen Quoten der Vorwoche zwar erwartungsgemäß zwar nicht halten, schlug sich angesichts der starken sportlichen Konkurrenz aber mit 15,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wacker. 2,83 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu, das waren zwar wieder knapp 200.000 weniger als eine Woche zuvor, aber noch immer eine halbe Million mehr als vor zwei Wochen.

Danach entfernte sich "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" wieder deutlich von der 40-Prozent-Marke, die am Montag noch übersprungen und am Dienstag nur knapp verpasst worden war. Nichtsdestotrotz sehr gute 33,8 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen diesmal - und zurückzuführen ist der deutlich niedrigere Wert nicht zuletzt auf die kürzere Sendezeit: Statt nach Mitternacht war diesmal schon um 23:25 Uhr Schluss. Die absolute Zuschauerzahl fiel mit 5,12 Millionen nämlich sogar so hoch aus wie seit Samstag nicht mehr.

Im Anschluss ans Dschungelcamp gab's dann wieder ein etwas absurdes sendergruppen-internes Duell: Das ganz auf Dschungel eingestellte "Stern TV" trat gegen "Die Stunde danach" bei RTLplus an, wer also noch Palaver über das eben Gesehene anschauen wollte, konnte hier wie da ehemalige Dschungelcamper sitzen sehen (bei RTL noch angereichert um "Hausbesuche" bei Ex-Dschungelkönigen). Das hat erwartungsgemäß vor allem dem kleineren Sender, der die Zuschauer ja erst noch zum Umschalten animieren musste, geschadet.

Dort fiel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach" nämlich mit 420.000 Zuschauern auf die niedrigste Reichweite in der Geschichte des vergangenes Jahr aus der Taufe gehobenen Formats. Auch der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 2,8 Prozent deutlich niedriger aus als man das gewohnt ist. Zum Vergleich: Am Montag und Dienstag wurden noch rund 7 Prozent Marktanteil erzielt. "Stern TV" spielte mit 2,46 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von 19,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 26,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen natürlich wieder in einer ganz anderen Liga, blieb aber leicht hinter den Quoten der Vorwoche zurück.

