"Wollnys" wacker, Sat.1 am Boden, Vox verbrennt Serie

© RTL II

"Die Wollnys" zeigten sich von der Handball-Konkurrenz am Mittwoch völlig unbeeindruckt - anders als Sat.1, das mit "Plötzlich arm, plötzlich reich" noch hinter kabel eins landete. Vox fuhr unterdessen "Major Crimes" geradezu mutwillig vor die Wand.



24.01.2019 - 09:40 Uhr von Uwe Mantel 24.01.2019 - 09:40 Uhr

Gegen die Handball-WM auf der einen und das mit "Bachelor" und Dschungelcamp sehr stark aufgestellte RTL auf der anderen Seite hatte es die Konkurrenz am Mittwochabend alles andere als leicht. Da ist es schon bemerkenswert, wie unbeeindruckt sich "Die Wollnys" bei RTL II von alledem zeigten. Zwar sank der Marktanteil in der Zielgruppe auf den bislang niedrigsten Wert dieser Staffel, mit 7,0 Prozent lag der aber noch immer weit über dem sonstigen Senderschnitt - und der Rückgang war rein auf die Handball-bedingt insgesamt höhere TV-Nutzung zurückzuführen. Die absoluten Zuschauerzahlen blieben nämlich exakt auf em starken Vorwochen-Niveau.

Härter erwischt hat es hingegen wieder Sat.1, wo "Plötzlich arm, plötzlich reich - das Tauschexperiment" nach dem Aufschwung der vergangenen Woche wieder auf sehr ernüchternde 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zurückfiel. Damit landete Sat.1 nicht nur hinter RTL II, sondern auch hinter kabel eins, wo der Film "Die Jagd zum magischen Berg" gute 5,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe einfuhr. ProSieben erzielte mit "Spy - Susan Cooper Undercover" übrigens 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Völlig unklar ist unterdessen, welche Überlegungen genau die Verantwortlichen bei Vox zu der kurzfristigen Programmänderung am Mittwochabend veranlasst haben. Dort entschied man Hals über Kopf erst vor wenigen Tagen, um 22:34 Uhr und somit direkt gegen das Dschungelcamp die neue Staffel von "Major Crimes" zu starten. Dass die Folge mit 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überhaupt keine Chance hatte, kann eigentlich niemanden wirklich verwundern. Das war zwar etwas mehr als die "Ransom"-Wiederholungen in der vergangenen Woche erzielten, doch es riecht schon nach Panikreaktion, wenn man dafür eine Serie, in der mehrere aufeinanderfolgende Episoden aufeinander aufbauen, in der ersten Woche so aussichtslos programmiert. Es dürfte jedenfalls nicht ganz leicht werden, in den kommenden Wochen Zuschauer zu gewinnen, die die erste Folge nicht gesehen haben.

Zuvor verharrte "Outlander" im Quotentief. Wie in der vergangenen Woche holte die Serie um 20:15 Uhr einen Marktanteil von 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,09 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Direkt im Anschluss gab's - auch das eine kurzfristige Änderung - noch eine zweite Folge zu sehen, die die Zuschauer immerhin halten konnte. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 4,8 Prozent.

Teilen