Dschungel und Serien: RTL belegt die Plätze 1 bis 7

© MG RTL D / Frank Dicks

Die sieben meistgesehenen Sendungen bei den 14- bis 49-Jährigen liefen am Donnerstag allesamt bei RTL. Ganz vorne rangiert das Dschungelcamp, doch auch alle Serien liefen gut. Beim Gesamtpublikum dominiert aber weiter der "Bergdoktor"



25.01.2019 - 09:05 Uhr von Uwe Mantel 25.01.2019 - 09:05 Uhr

Die schlechte Nachricht: So gut wie in der vergangenen Woche lief es fürs Dschungelcamp und auch die Serien von RTL an diesem Donnerstag nicht mehr. Die gute: Es reichte dafür, mit sehr guten Quoten die Konkurrenz völlig in den Schatten zu stellen, zumindest was die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen angeht. Dort beansprucht RTL die ersten sieben Plätze der Quotencharts komplett für sich.

Den Tagessieg in der klassischen Zielgruppe ließ sich "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" nicht nehmen. Der Marktanteil zog im Vergleich zum Vortag sogar wieder um fünf Prozentpunkte auf 38,8 Prozent an, was allerdings vor allem an der niedrigeren TV-Nutzung im Vergleich zum Vortag lag, die absolute Zuschauerzahl in der Zielgruppe blieb nämlich in etwa konstant. Blickt man aufs Gesamtpublikum, ging sie sogar leicht auf 4,87 Millionen Zuschauer zurück. Zum Vergleich: In der vergangenen Woche hatte das Dschungelcamp am Donnerstag noch 42,3 Prozent Marktanteil erzielt.

Zuvor hatten auch alle Serien leichte Abschläge im Wochenvergleich hinzunehmen, auch dort gibt es aber nichts zu meckern. "Der Lehrer" startete mit 17,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in den Abend, 2,56 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Magda macht das schon" unterhielt im Anschluss noch 2,26 Millionen Zuschauer, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 15,0 Prozent, "Beste Schwestern" kam im Anschluss auf 16,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und 2,32 Millionen Zuschauer insgesamt. Hier war der Rückgang im Vergleich zur Vorwoche mit 3,3 Prozentpunkte am deutlichsten, die Serie dürfte da aber auch erheblich von all jenen profitiert haben, die etwas zu früh fürs Dschungelcamp einschalteten. Die wahre Flughöhe von "Beste Schwestern" wird man dann ab der kommenden Woche beobachten können.

Die siebenfachen Triumph von RTL machten dann übrigens noch "GZSZ", "RTL aktuell" und "Alles was zählt" komplett, die am Vorabend ebenfalls allesamt mehr junge Zuschauer ansprachen als alle Primetime-Sendungen der Konkurrenz. Da RTL im Anschluss ans Dschungelcamp diesmal anders als am Mittwoch nicht noch einen eigenen Dschungel-Nachklapp zeigte, sondern eine Wiederholung von "Magda macht das schon", zeigte unterdessen auch bei der "Stunde danach" bei RTLplus der Quotentrend wieder nach oben: 620.000 Zuschauer sahen zu, 200.000 mehr als am Tag zuvor. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog auf 4,7 Prozent an.

So dominierend RTL bie den jungen Zuschauern war, so weit enteilte beim Gesamtpublikum wieder das ZDF der Konkurrenz. Das ZDF erzielte einen Tagesmarktanteil von stolzen 16,8 Prozent beim Gesamtpublikum, fast sechs Prozentpunkte mehr als Das Erste auf dem zweiten Platz. Dazu trug zum Einen bei, dass der "Bergdoktor" sich weiter in Höchstform präsentiert und am Abend 6,98 Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte. Das entsprach um 20:15 Uhr einem Marktanteil von 22,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen war die Serie mit 9,4 Prozent Marktanteil ebenfalls erfolgreich. Und zu den ohnehin stets starken ZDF-Sendungen am Nachmittag und Vorabend gesellte sich dann auch noch Biathlon hinzu, das ab 14:28 Uhr 3,54 Millionen Zuschauer ansprach und so den Marktanteil auf sehr gute 27,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 12,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen trieb.

Teilen