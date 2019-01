Von früh bis spät: Rundum gelungener Donnerstag für Vox

© Vox

Der Januar verlief für Vox bislang gar nicht gut, da wirkt dieser Donnerstag wie Balsam: Schon mittags reichte es für zweistellige Marktanteile, "First Dates" und das "Dinner" holten die besten Quoten seit Monaten und auch die Primetime lief super



25.01.2019 - 09:41 Uhr von Uwe Mantel 25.01.2019 - 09:41 Uhr

Für Vox lief in diesem Januar noch nicht allzu viel nach Plan, am gestrigen Donnerstag aber war die Welt wieder in Ordnung: Mit einem Tagesmarktanteil von 8,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte man den besten Wert in diesem Monat bislang, lag zwei Prozentpunkte vor Sat.1 und belegte somit locker den dritten Platz. Dabei war es nicht eine Sendung, die herausragte, vielmehr lief es den ganzen Tag über erfreulich gut.

Schon die mittägliche Wiederholung von "Zwischen Tüll und Tränen" trieb den Marktanteil auf 12,0 Prozent nach oben, "Mein Kind, Dein Kind" erzielte im Anschluss ebenso starke 11,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im weiteren Verlauf des Nachmittags pendelten "Shopping Queen", "4 Hochzeiten und eine Traumreise" sowie "Zwischen Tüll und Tränen" zwischen 9,0 und 9,5 Prozent.

Eine Schwachstelle der letzten Monate war meist der Vorabend, doch auch da sah es am Donnerstag gut aus. "First Dates - Ein Tisch für Zwei" erzielte mit 8,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen die beste Quote seit Oktober vergangenen Jahres, beim "Perfekten Dinner", das 8,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe einfahren konnte, muss man sogar bis in den August zurückgehen, um einen höheren Marktanteil zu finden. Einzig "Prominent" konnte mit 5,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nicht ganz mithalten.

Dafür sah es in der Primetime dann wieder gut aus. Der Fim "R.E.D. 2 - Noch älter. Härter. Besser" bescherte Vox einen Marktanteil von 9,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt hatten 2,05 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Und auch das Dschungelcamp konnte Vox am späteren Abend dann nichts mehr anhaben, der Film "Welcome to the Jungle" lief im Gegenteil mit 9,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sogar noch etwas besser.

