Super RTL schlägt mit "Werner" Vox, RTL II und kabel eins

Mit dem vierten "Werner"-Film "Gekotzt wird später" steigerte sich Super RTL im Vergleich zu den letzten Wochen nochmal deutlich und setzte sich am Samstagabend in der Zielgruppe gegen die zweite Privatsender-Liga durch.



27.01.2019 - 10:11 Uhr von Uwe Mantel 27.01.2019 - 10:11 Uhr

Super RTL wiederholt schon seit Anfang des Jahres immer samstags die "Werner"-Filmreihe, auch bislang schon mit sehr ansehnlichen Marktanteilen zwischen 1,9 und 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Der vierte Film in dieser Woche legte da nun sogar nochmal eine ordentliche Schippe obendrauf. So steigerte sich "Gekotzt wird später" dank 0,41 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern in der klassischen Zielgruppe auf einen hervorragenden Marktanteil von 4,6 Prozent. 710.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

"Good Will Hunting" stürzte danach zwar rapide auf nur noch 0,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ab, doch der Erfolg um 20:15 Uhr war dafür um so bemerkenswerter, platzierte sich Super RTL damit doch auch vor der gesamten zweiten Privatsender-Liga. So musste sich RTL II mit 4,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe für "La Boum - Die Fete - Eltern unerwünscht" zufrieden geben und zählte mit einer Gesamt-Reichweite von 0,62 Millionen auch insgesamt weniger Zuschauer. Bei Vox hatte "Ted" zwar insgesmat 820.000 Zuschauer, in der Zielgruppe blieb "Ted" mit 4,5 Prozent Marktanteil aber ebenfalls knapp hinter Super RTL.

kabel eins sprach mit "Hawaii Five-0" zwar insgesamt als einziger Sender in dieser Liga knapp über eine Million Zuschauer an, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es aber trotzdem um 20:15 Uhr nur für einen Marktanteil von 4,1 Prozent, der sich dann langsam auf 4,5 Prozent um 22:15 Uhr steigerte, aber zunächst trotzdem hinter Super RTL zurückblieb.

Der Super-RTL-Konkurrent Disney Channel konnte da zwar nicht ganz mithalten, kann mit dem Start in den Samstagabend aber trotzdem ebenfalls vollauf zufrieden sein. "Urmel voll in Fahrt" bescherte dem Sender einen Marktanteil von 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt hatten 480.000 Zuschauer eingeschaltet, was 1,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

