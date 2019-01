SOS: "Shopping Queen" erleidet Schiffbruch auf hoher See

© MG RTL D / Max Kohr

Mit einer Sondersendung von "Shopping Queen" hat Vox am Sonntag zur besten Sendezeit keine guten Quoten eingefahren. Die "Trucker Babes" bei kabel eins waren deutlich erfolgreicher, mussten aber ebenfalls einen kleinen Dämpfer hinnehmen.



28.01.2019 - 09:04 Uhr von Timo Niemeier 28.01.2019 - 09:04 Uhr

Ein "Shopping Queen"-Special auf der AIDA, ein Dampfer des Unternehmens verschiffte die Kandidatinnen quer durch Europa, hat Vox keine guten Quoten beschert. Nur 930.000 Zuschauer sahen sich die Sendung ab 20:15 Uhr an, 490.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag dann auch nur bei sehr überschaubaren 5,1 Prozent. "Prominent!" fiel im Anschluss sogar noch auf 4,1 Prozent zurück.

Am Vorabend überzeugte bei Vox immerhin "Hot oder Schrott" mit 1,87 Millionen Zuschauern und 9,0 Prozent Marktanteil, aber auch das konnte den Tagesmarktanteil nicht mehr retten. Vox musste sich am Sonntag mit nur 4,7 Prozent Marktanteil begnügen und lag damit deutlich unter seinen Normalwerten. Knapp dahinter landete übrigens RTL II (4,6 Prozent), das auch einen Tag zum Vergessen erlebte. In der Primetime lag man mit dem Film "Hitler - Aufstieg des Bösen" auf dem Niveau von Vox und erzielte 5,0 Prozent Marktanteil, 840.000 Menschen schalteten ein.

Deutlich besser als das "Shopping Queen"-Special liefen übrigens mal wieder die "Trucker Babes" bei kabel eins, wenngleich am Sonntag die bislang schwächsten Werte der laufenden Staffel gemessen wurden. Mit 1,22 Millionen Zuschauern und 5,8 Prozent Marktanteil kann man beim Sender trotzdem zufrieden sein. In der vergangenen Woche wurde mit 8,0 Prozent noch ein neuer Bestwert aufgestellt. "Abenteuer Leben am Sonntag" hielt sich im Anschluss an die "Trucker Babes" noch bei 5,9 Prozent. Weil aber tagsüber nichts zusammenlief, musste sich kabel eins mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 4,1 Prozent begnügen - damit war man Schlusslicht unter den acht großen Sendern.

Für ein Ausrufezeichen in der Primetime hat am Sonntag Tele 5 gesorgt: Mit dem Film "Das Leben des Brian" erreichte man 680.000 Zuschauer. Damit holte Tele 5 schon zur besten Sendezeit sehr gute 2,9 Prozent. "Die Ritter der Kokosnuss" konnten sich danach sogar noch auf starke 4,6 Prozent steigern, 480.000 Menschen sahen sich den Film ab 22:15 Uhr an.

