"Undercover Boss" mit Tief, Sat.1-Serien erholen sich

© RTL

Das RTL-Format "Undercover Boss" hat binnen Wochenfrist fast 900.000 Zuschauer verloren und damit ein neues Reichweiten-Tief aufgestellt. In Sat.1 stemmen sich die Serien in der Primetime endlich gegen den Abwärtstrend, auch am Vorabend gab es positive Signale.



29.01.2019 - 09:03 Uhr von Timo Niemeier 29.01.2019 - 09:03 Uhr

In der vergangenen Woche ist "Undercover Boss" mit deutlich mehr als drei Millionen Zuschauern und 14,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe in die neue Staffel gestartet. Das war vor allem auch deshalb so bemerkenswert, weil die deutsche Handball-Nationalmannschaft zur gleichen Zeit zehn Millionen Menschen vor die TV-Geräte fesselte. Ohne diese starke Konkurrenz sah es für das Realityformat aber plötzlich deutlich schlechter aus.

Nur noch 2,47 Millionen Menschen schalteten am Montagabend ein, das waren fast 900.000 weniger als sieben Tage zuvor. "Undercover Boss" stellte damit zudem ein neues Reichweiten-Tief auf - bislang waren die 2,85 Millionen Zuschauer der Promi-Ausgabe mit Detlef Soost der Tiefpunkt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag am Montag bei 12,8 Prozent. Gut funktioniert hat für RTL dann der Übergang zu "Extra", das sich auf 14,4 Prozent steigern konnte.

Beim Schwestersender RTLplus tat sich unterdessen ein Neustart recht schwer: "Essen & Trinken - Für jeden Tag" startete um 17 Uhr mit 180.000 Zuschauern und 1,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, damit lag man immerhin in der Nähe des Senderschnitts. Bei den 14- bis 49-Jährigen war dieser weit entfernt, hier blieb die Sendung nämlich bei schwachen 0,4 Prozent hängen. "Das Familiengericht" erreichte zuvor noch 280.000 Zuschauer und 2,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Gute Nachrichten gibt es endlich für Sat.1: Nachdem die eigenproduzierten Serien in den zurückliegenden Wochen nur den Weg nach unten kannten, gab es nun den ersten Ausschlag nach oben. "Der Bulle und das Biest" startete mit 1,87 Millionen Zuschauern in den Abend und holte damit 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, das waren 2,1 Prozentpunkte mehr als sieben Tage zuvor. "Einstein" erreichte sogar 8,0 Prozent und damit eine Steigerung von 2,9 Prozentpunkten. Die Serie mit Tom Beck sahen 1,64 Millionen Menschen. Die Wiederholungen von "Josephine Klick" und "Der letzte Bulle" kamen danach auf 6,1 und 6,0 Prozent - das sind keine guten Werte - aber deutlich bessere als zuletzt.

Auch am Vorabend lag Sat.1 zum Start in die neue Woche deutlich über den üblichen Werten. Das auf 60 Minuten zurückverlängerte "Endlich Feierabend" kratzte an der Millionenmarke und erreichte 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, besser lief es zuletzt Ende November. Die Rückkehr von "Genial daneben - Das Quiz" verfolgten im Anschluss 1,11 Millionen Menschen, auch das waren deutlich mehr als zuletzt auf diesem Sendeplatz. Der Marktanteil lag dennoch bei nur überschaubaren 5,4 Prozent.

Den Tagessieg beim jungen Publikum eingefahren hat am Montag ProSieben: "The Big Bang Theory" und "Young Sheldon" kamen auf 19,1 und 16,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und hatten mehr junge Zuschauer als alle anderen Formate. Insgesamt sahen 2,43 und 2,06 Menschen zu. Auch "The Middle" hielt sich bei diesem starken Vorlauf bei sehr guten 13,6 Prozent, die Wiederholungen von "Big Bang" steigerten sich im Anschluss noch auf bis zu 16,3 Prozent. Durch die starke Primetime holte sich ProSieben mit 12,5 Prozent auch die Tagesmarktführerschaft, RTL landete mit 12,3 Prozent knapp dahinter. Sat.1 (8,0 Prozent) kam abgeschlagen auf Rang drei ins Ziel.

Teilen