"Bier Royal" holt sich trotz Verlusten den Tagessieg

© ZDF/Jacqueline Krause-Burberg

Die ganz hohen Reichweiten des ersten Teils konnte der zweite "Bier Royal"-Film nicht halten, dennoch reichten fast fünfeinhalb Millionen Zuschauer für den Tagessieg am Mittwoch. Beim jungen Publikum setzte sich RTL mit seinem "Bachelor" klar durch.



31.01.2019 - 13:32 Uhr von Timo Niemeier 31.01.2019 - 13:32 Uhr

6,72 Millionen Menschen haben sich am Montag Teil eins von "Bier Royal" angesehen (DWDL.de berichtete). Beim zweiten Teil musste sich das ZDF jetzt mit deutlich weniger zufrieden geben, die erreichten 5,44 Millionen Zuschauer reichten dennoch für den lockeren Tagessieg. Fast 1,30 Millionen Zuschauer gingen jedoch verloren. Der Marktanteil lag trotzdem bei starken 17,2 Prozent, im Vergleich zum ersten Teil ist das ein Rückgang von fast vier Prozentpunkten.

Der Psychokrimi "Kühn hat zu tun" erreichte im Ersten zur gleichen Zeit nur 3,22 Millionen Zuschauer und 10,2 Prozent Marktanteil, war dafür beim jungen Publikum erfolgreicher unterwegs als "Bier Royal". Während der Zweiteiler im ZDF bei den 14- bis 49-Jährigen nur auf 5,8 Prozent Marktanteil kam, waren für den Film im Ersten immerhin 6,3 Prozent drin. Sehr gut unterwegs waren in der Primetime übrigens auch die kleineren Sender One und ZDFneo. Während "Agatha Christie’s Poirot" bei One nur knapp unter der Marke von einer Million Zuschauer hängen blieb und damit sehr gute 3,0 Prozent Marktanteil holte, kratzten zwei Folgen von "Ein starkes Team" sogar an der Marke von zwei Millionen Zuschauern. Mit 5,9 und später 8,4 Prozent Marktanteil lief es für ZDFneo sehr gut.

Während das ZDF am Mittwoch insgesamt vorne lag, sicherte sich RTL beim jungen Publikum den Tagessieg. "Der Bachelor" kam auf 1,69 Millionen junge Zuschauer und 17,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, das ist der zweitbeste Wert der laufenden Staffel. Die Gesamtreichweite lag bei 2,82 Millionen. In sehr guter Verfassung präsentierte sich im Anschluss auch "Stern TV", das auf 18,4 Prozent Marktanteil kam. Das ist, rechnet man die Ausgaben nach dem Dschungelcamp nicht mit, der beste Wert seit Oktober 2017. Zu Gast bei Steffen Hallaschka war Dschungelkönigin Evelyn Burdecki.

