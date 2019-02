Sketch-Comedy "Schmitz & Family" mit solidem Einstand

© G RTL D / Bernd-Michael Maurer

RTL kann sich auf sein Line-Up am Donnerstagabend verlassen: "Der Lehrer" und "Magda macht das schon" waren wie gewohnt sehr gefragt. "Beste Schwestern" tat sich ohne Dschungel-Unterstützung etwas schwerer, verhalf aber "Schmitz & Family" zu einem soliden Start.



01.02.2019 - 09:43 Uhr von Timo Niemeier

Mit "Schmitz & Family" hat RTL am Donnerstag eine klassische Sketch-Comedy auf Sendung geschickt. Das Format mit Ralf Schmitz erreichte zum Auftakt in einem guten Umfeld solide Werte: 1,68 Millionen Menschen schalteten die Sendung ab 22:15 Uhr ein, 840.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 12,2 Prozent und damit über dem 2018er-Jahresschnitt des Senders. Von den vielen neuen Folgen der verschiedenen RTL-Formate war "Schmitz & Family" allerdings das schwächste Glied.

"Beste Schwestern" erreichte zuvor noch 1,96 Millionen Zuschauer und 12,6 Prozent. Für das Format mit Mirja Boes lief es damit deutlich schlechter als in den vergangenen Wochen, als man noch sehr vom Dschungel-Umfeld profitierte. Ein ähnliches Phänomen gab es im vergangenen Jahr. Sehr zufrieden sein kann man in Köln derweil mit dem "Lehrer": Die Serie erreichte zur besten Sendezeit 2,70 Millionen Zuschauer und 17,5 Prozent. 1,70 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt - keine andere Sendung hatte am Donnerstag mehr junge Zuschauer. "Magda macht das schon" lief danach mit 14,2 Prozent ebenfalls sehr erfolgreich.

Sat.1 dagegen hatte weniger Glück mit "seinen" US-Serien. Für "FBI" sah es zu Beginn der Primetime mit 6,9 Prozent sehr schlecht aus, nur 1,79 Millionen Menschen schalteten insgesamt ein. Eine neue Folge von "Criminal Minds" erreichte im Anschluss 7,8 Prozent. Erst zwei Wiederholungen von "Criminal Minds" konnten sich langsam auf 8,0 und 9,5 Prozent steigern. Nach Mitternacht waren dann sogar zweistellige Werte drin. Bei Vox kam der Film "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro" zunächst auf 6,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe sich "Shutter Island" sehr deutlich auf 9,1 Prozent steigern konnte.

