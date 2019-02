"Big Bounce" legt kräftig zu, aber "Göhte" holt den Sieg

© 2015 Constantin Film Verleih GmbH / Christoph Assmann

Ohne Handball-Konkurrenz hat sich die RTL-Show "Big Bounce" in der Zielgruppe deutlich steigern können. Den Tagessieg musste man dennoch Sat.1 überlassen, wo "Fack ju Göhte" Spitzen-Quoten holte. Am Vorabend lief's jedoch umso schlechter.



02.02.2019 - 08:59 Uhr von Alexander Krei 02.02.2019 - 08:59 Uhr

In direkter Konkurrenz zum Halbfinale der Handball-WM hatte "Big Bounce" beim Auftakt der zweiten Staffel einen schweren Stand - fast schon erwartungsgemäß meldete sich die Trampolin-Show bei RTL mit einem Tiefstwert zurück. Ohne die sportliche Konkurrenz lief es am Freitagabend nun zumindest in der Zielgruppe deutlich besser. Während die Gesamt-Reichweite mit 2,49 Millionen Zuschauern nur geringfügig stieg, legte der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen um fast vier Prozentpunkte auf sehr gute 16,4 Prozent zu.

1,47 Millionen junge Zuschauer reichten allerdings nicht für den Tagessieg - den musste "Big Bounce" etwas überraschend Sat.1 überlassen. Dort drehte die Wiederholung von "Fack ju Göhte 2" mächtig auf und verzeichnete mit 1,61 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern hervorragende 18,1 Prozent Marktanteil. Insgesamt entschieden sich 2,38 Millionen Zuschauer für die Komödie.

Anderere US-Filme hatten es schwer: "Mission: Impossible - Phantom Protokoll" erzielte bei ProSieben 8,4 Prozent, "Stealth - Unter dem Radar" sendete bei RTL II mit 3,8 Prozent auch aus Quotensicht unter dem Radar. Weil die Marktanteile mit "Ladykracher"-Wiederholungen auch im Anschluss zweistellig blieben oder diesmal auch der Nachmittag gut lief, darf sich Sat.1 über einen sehr guten Tageswert von 11,3 Prozent freuen, was für den zweiten Rang hinter RTL reichte.

Einzig am Vorabend konnte der Sender einmal mehr nichts reißen. Vor allem "Genial daneben - Das Quiz" entwickelt sich mehr und mehr zum Problem: Nachdem "Endlich Feierabend!" schon nicht über 3,9 Prozent Marktanteil hinausgekommen war, fiel die Show mit Hugo Egon Balder am Freitag auf ein neues Erstausstrahlungs-Tief - und schaffte um 19:00 Uhr gerade mal noch 2,5 Prozent. Nur 810.000 Zuschauer konnten sich für "Genial daneben" erwärmen.

