RTLplus-Geburtstagsshow überzeugt mit guten Quoten

Der ganz große Überflieger war "35 Jahre RTLplus" zwar nicht, dennoch überzeugte die kleine, feine Geburtstagsshow bei RTLplus mit guten Quoten. Im Nachmittagsprogramm zeigte sich die neue Kochshow des Senders etwas erholt.



02.02.2019 - 09:33 Uhr von Alexander Krei 02.02.2019 - 09:33 Uhr

Den 30. Geburtstag feierte RTL vor fünf Jahren noch mit zwei großen Shows, für die der Sender Thomas Gottschalk verpflichtete. Die Show zum 35. Geburtstag fiel am Freitag dagegen einige Nummern kleiner aus - was auch daran lag, dass diesmal nicht der Marktführer die Party schmiss, sondern der Spartensender RTLplus. Dort verbuchte "35 Jahre RTLplus - Der große Kultabend" über vier Stunden hinweg 290.000 Zuschauer, die einem ordentlichen Marktanteil von 1,1 Prozent entsprachen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es etwas besser: Dort lag die Show mit Wolfram Kons und Angela Finger-Erben bei 1,5 Prozent Marktanteil und damit deutlich über dem Senderschnitt. Als ganz großer Überflieger entpuppte sich die Sendung damit aber gewiss nicht. Nach Mitternacht blieben übrigens noch 160.000 Zuschauer dran, um den Klassiker "Alles nichts oder?!" zu sehen, hier belief sich der Marktanteil auf 1,3 Prozent beim jungen Publikum.

Luft nach oben besteht unterdessen für die Kochshow "essen & trinken - für jeden Tag", die RTLplus seit Wochenbeginn täglich um 17:00 Uhr ausstrahlt. Zum Ausklang der ersten Sendewoche verbuchte das Format mit 150.000 Zuschauern aber zumindest die beste Reichweite seit dem Start und auch der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei soliden 0,8 Prozent. Zum Vergleich: Gestartet war "essen & trinken - für jeden Tag" mit einem nur halb so hohen Wert.

Mit Blick auf die Primetime kann man unterdessen auch bei Tele 5 zufrieden sein: Dort lockten die beiden Teile des Films "10.5 - Die Erde bebt" jeweils mehr als eine halbe Million Zuschauer vor den Fernseher, gegen 22 Uhr lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei 2,0 Prozent. "Father Brown" kratzte bei ZDFneo derweil an der Millionen-Marke, scheiterte letztlich aber knapp. Am Vorabend wollten dagegen 1,62 Millionen Zuschauer die Trödelshow "Bares für Rares" sehen.

