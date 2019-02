"Ich weiß alles": Pilawa & Co. überflügeln Bohlens "DSDS"

© ARD/Thomas Leidig/Brand New Media/Montage

"Ich weiß alles" hat am Samstag so viele Zuschauer unterhalten wie noch nie und schob sich damit auch vor "DSDS", das einige Fans abgeben musste. Beim jungen Publikum lag die Castingshow aber dennoch komfortabel in Führung. Insgesamt siegte das ZDF spektakulär.



03.02.2019 - 09:40 Uhr von Timo Niemeier 03.02.2019 - 09:40 Uhr

Die ARD-Quizshow "Ich weiß alles" hat am Samstag 4,29 Millionen Zuschauer unterhalten und damit einen neuen Rekord aufgestellt, höher war die Reichweite in der Geschichte der Sender noch nie. Jörg Pilawa, Günther Jauch & Co. landeten dann auch für "DSDS", das bei RTL auf 3,99 Millionen Zuschauer kam. Für die Castingshow war das der schwächste Samstagswert der laufenden Staffel, mit 13,3 Prozent Marktanteil kann man in Köln aber trotzdem mehr als zufrieden sein. Die Quizshow holte 15,0 Prozent.





Andere Machtverhältnisse gab es natürlich beim jungen Publikum: "DSDS" erreichte 1,72 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren und sicherte sich damit den Tagessieg in dieser Altersklasse, der Marktanteil betrug 19,7 Prozent - auch das ist ein neuer Tiefstwert für die Casting-Ausgaben am Samstag. "Ich weiß alles" holte für Das Erste gute 9,5 Prozent. Im Anschluss an "DSDS" erreichten zwei Ausgaben von "Take Me Out" ebenfalls noch sehr gute 16,3 und 17,9 Prozent.

Aufgetrumpft hat am Samstag in der Primetime dann aber das ZDF: Der Krimi "Ostfriesensünde" interessierte 7,24 Millionen Menschen - keine andere Sendung kam am Samstag auf noch mehr Zuschauer. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen: Das ZDF hatte in der Primetime fast drei Millionen Zuschauer mehr als Das Erste. Der Marktanteil lag dementsprechend bei überragenden 23,7 Prozent. Und auch beim jungen Publikum waren fantastisch 12,5 Prozent drin - hier musste sich das ZDF nur RTL geschlagen geben.

Dass am Ende trotzdem Das Erste mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 16,0 Prozent in Führung lag und das ZDF (11,7 Prozent) auf Rang zwei verwies, lag vor allem an den (Winter)sport-Übertragungen in der Daytime. Zwischen 9:30 und 20 Uhr erzielte der Sender mit unterschiedlichen Sportarten Reichweiten und Marktanteile, die weit über den Normalwerten lagen. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte man sich mit 9,4 Prozent Rang zwei hinter RTL (12,1 Prozent).

