Sat.1, ProSieben und RTL II gehen am Samstag unter

Sat.1 hat zwar gute Quoten in der Primetime geholt, sonst lief beim Sender aber nichts zusammen. ProSieben dagegen scheiterte zur besten Sendezeit und RTL II erlebte einen kompletten Tag zum Vergessen.



03.02.2019 - 10:01 Uhr von Timo Niemeier 03.02.2019 - 10:01 Uhr

Wintersport-Übertragungen, Bundesliga, Show-Duell zwischen RTL und dem Ersten, Krimi-Dominanz durch das ZDF. Keine Frage: Am Samstag herrschte ein großer Konkurrenzkampf um ein Stück vom Quotenkuchen. Verloren haben diesen Kampf Sat.1 und ProSieben. Mit einer Wiederholung von "Independence Day" hat Sat.1 dabei noch das schlimmste verhindert: Der Film kam in der Primetime auf 1,88 Millionen Zuschauer, das entsprach 11,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Sonst konnte sich Sat.1 aber nicht über zweistellige Werte freuen. Die "Dancing on Ice"-Wiederholung am Vormittag blieb bei 3,8 Prozent hängen und auch die Scripted Realitys im Anschluss enttäuschten durch die Bank weg. Großes Problemkind ist und bleibt zudem das Drittsendelizenz-Magazin "Grenzenlos" am Vorabend, das auf nur 640.000 Zuschauer und 3,7 Prozent kam. So holte Sat.1 am Samstag nur einen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,0 Prozent.

Für ProSieben lief es mit 7,5 Prozent Tagesmarktanteil nicht viel besser, hier schwächelte vor allem das Primetime-Programm. Der Film "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" unterhielt nur 800.000 Menschen, das hatte 5,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zur Folge. "The Girl with All the Gifts" blieb danach bei ebenfalls schwachen 6,8 Prozent hängen. Aber auch tagsüber waren zweistellige Werte die Ausnahme, nicht einmal die US-Sitcoms schafften das.

Richtig mies sah es für RTL II aus, der Tagesmarktanteil des Senders lag bei 4,3 Prozent - damit war man das Schlusslicht der acht großen Sender. In der Primetime holte "Der Womanizer" 4,9 Prozent, "Two Night Stand" danach nur 4,7 Prozent. Vor allem aber das Tagesprogramm lag über Stunden hinweg bei desaströsen Quoten, die den Schnitt nach unten zogen. Für kabel eins sah es in der Primetime ebenfalls sehr schlecht aus, aufgrund einer besseren Daytime erzielte man aber immerhin 4,7 Prozent im Tagesvergleich.

Vox schickte derweil die XXL-Doku "Planet der Dicken" ins Rennen, die aber nur 830.000 Menschen interessierte. Mit 6,3 Prozent Marktanteil war der Erfolg sehr überschaubar. Als man sich vor eineinhalb Jahren erstmals mit dem Thema beschäftigte, waren noch 9,1 Prozent drin. Am Vorabend holte Ralf Seeger mit "Harte Hunde" immerhin noch 7,6 Prozent, "Hundkatzemaus" zeigte davor mit 6,1 Prozent ungewohnte Schwächen. Am Ende landete Vox mit 6,6 Prozent knapp hinter Sat.1.

