"Wer weiß denn sowas?" kratzt an 4-Millionen-Marke

Die ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas?" hat lange Anlauf genommen, nun nimmt man die Marke von vier Millionen Zuschauern ins Visier, am Montag lag man noch knapp darunter, erzielte aber einen Bestwert. In der Primetime dominierte das ZDF mit fast acht Millionen Zuschauern.



05.02.2019 - 09:23 Uhr von Timo Niemeier 05.02.2019 - 09:23 Uhr

3,92 Millionen Menschen haben sich am Montag die neueste Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" im Ersten angesehen, das ist die bislang höchste Zuschauerzahl der laufenden Staffel, die im Oktober 2018 begann. Das Quiz lag damit auch knapp vor "SOKO München", das im ZDF auf 3,86 Millionen Zuschauer kam. Mit 18,8 und 17,9 Prozent Marktanteil können aber sowohl Das Erste als auch das ZDF sehr zufrieden sein. Beim jungen Publikum lagen Kai Pflaume, Elton und Bernhard Hoecker mit 10,0 Prozent deutlich vor der Serie, die es bei den 14- bis 49-Jährigen nur auf 5,4 Prozent brachte.

Vom starken "Wer weiß denn sowas?" profitierte auch das im Anschluss gezeigte "Großstadtrevier", das auf 2,95 Millionen Zuschauer kam und damit nur knapp an einem neuen Staffelbestwert vorbeischrammte. 11,2 Prozent Marktanteil wurden gemessen. In der Primetime lockte man mit der Doku "Magie der Fjorde" 3,65 Millionen Menschen vor die TV-Geräte, das entsprach 11,2 Prozent Marktanteil.





In der Primetime lag das ZD dann weit vor dem Ersten: "Die Toten vom Bodensee - Der Stumpengang" erreichte 7,88 Millionen Zuschauer, keine andere Sendung hatte am Montag eine höhere Reichweite. Der Marktanteil lag bei fantastischen 24,6 Prozent. Auch beim jungen Publikum lief es mit 13,0 Prozent rund, hier überflügelte man sogar "Undercover Boss" bei RTL. Die Free-TV-Premiere des Films "Die glorreichen Sieben" kam am späten Abend noch auf 3,49 Millionen Zuschauer und 20,8 Prozent, auch beim jungen Publikum waren tolle 12,4 Prozent drin. Weil es auch in der Daytime wieder richtig gut aussah ("Bares für Rares" erreichte mehr als drei Millionen Zuschauer und 25,1 Prozent), war das ZDF auch verdienter Tagesmarktführer. Mit 16,7 Prozent verwies man Das Erste (10,3 Prozent) auf Rang zwei.

