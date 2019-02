Pokalkrimi beschert dem Ersten den doppelten Tagessieg

© Das Erste

Borussia Dortmund hat im DFB-Pokal gegen Werder Bremen verloren - vor allem in der Nachspielzeit war es ein ansehnliches Spiel. Das Erste hat mit der Partie natürlich den Tagessieg eingefahren, angesichts der Dramatik am Ende des Spiels hätte auch noch etwas mehr drin sein können.



06.02.2019 - 09:16 Uhr von Timo Niemeier 06.02.2019 - 09:16 Uhr

Borussia Dortmund hat in diesem Jahr die realistische Möglichkeit, Deutscher Meister zu werden. In der Bundesliga steht die Mannschaft von Trainer Lucien Favre auf Rang eins. Im DFB-Pokal musste der BVB nun aber einen herben Rückschlag hinnehmen: Nachdem es nach 90 Minuten nur 1:1 stand, musste die Mannschaft gegen Werder Bremen in die Verlängerung. Dort stand es am Ende 3:3 - also folgte ein Elfmeterschießen, wo man den Bremern unterlag.

Die gesamte Partie sahen sich 6,91 Millionen Menschen im Ersten an, keine andere Sendung hatte am Dienstag mehr Zuschauer. Angesichts der dramatischen Ereignisse in den Schlussminuten hätte man aber vielleicht auch noch mit ein paar Zuschauern mehr rechnen können. Der Marktanteil lag bei sehr starken 25,6 Prozent. Auch beim jungen Publikum gab es keinen Weg vorbei an der Partie: 1,88 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für 21,9 Prozent Marktanteil.

Auch die spät abendliche Zusammenfassung der restlichen Pokalspiele war noch sehr gefragt: 3,31 Millionen Menschen sahen sich etwa an, wie auch Bayer Leverkusen aus dem Wettbewerb flog. Mit 25,8 bei allen und 19,9 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern war Das Erste auch kurz vor Mitternacht Marktführer. Bei Sky gab die 20:45-Uhr-Konferenz übrigens auf 620.000 Zuschauer, beim Elfmeterschießen waren noch 540.000 Zuschauer mit dabei. Auch die Konferenz bei den Vorabend-Spielen war mit 620.000 Zuschauern erfolgreich unterwegs.

Dass am Dienstag aber nicht nur Fußball sehr gefragt war, bewies Sport1: Mit dem Finale der Champions Hockey League erreichte der Sender ab 19 Uhr im Schnitt 400.000 Zuschauer, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei sehr guten 2,8 Prozent. Schon die Vorberichte waren mit 3,1 Prozent sehr gefragt.

Am besten schlug sich gegen den DFB-Pokal aber noch das ZDF. "Inga Lindström" erreichte zur besten Sendezeit 4,79 Millionen Zuschauer und erzielte damit 15,1 Prozent Marktanteil. Kurz zuvor holten die "Rosenheim-Cops" noch 4,57 Millionen Zuschauer vor die TV-Geräte und waren damit gar nicht so weit vom Film in der Primetime entfernt. Das ZDF landete dann auch bei einem guten Tagesmarktanteil in Höhe von 13,5 Prozent, Tagesmarktführer war aufgrund des DFB-Pokals allerdings Das Erste mit 15,5 Prozent.

