"DSDS"-Momente bei RTL halten dem Quotendruck stand

Mit den "größten DSDS-Momenten aller Zeiten" hat RTL gute Quoten eingefahren, "Oksanas Traum vom Glück" hatte es danach aber schon schwerer. Große Probleme hatten im Vergleich dazu aber ProSieben und Sat.1.



06.02.2019 - 09:34 Uhr von Timo Niemeier 06.02.2019 - 09:34 Uhr

In diesem Jahr hat RTL einige Casting-Ausgaben von "DSDS" erstmals auch am Dienstagabend gezeigt. Das war aus Quotensicht ein Erfolg. Bevor man in der nächsten Woche wieder auf Serien umstellt, zeigte man in dieser Woche noch einmal "Die besten DSDS-Momente aller Zeiten". Und trotz des DFB-Pokals im Gegenprogramm schlug sich die Sendung recht gut. Mit 1,51 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren war man erster Verfolger des Fußballs, der Marktanteil lag bei 15,8 Prozent. Insgesamt sahen 2,90 Millionen Menschen zu.

Deutlich schwerer tat sich danach aber "Oksanas Traum vom Glück" - in der Sendung begleitet RTL eine ehemalige "DSDS"-Kandidatin. Die erste Folge erreichte in der vergangenen Woche noch 15,0 Prozent - damals aber auch mit deutlich stärkerem "DSDS"-Vorlauf. Jetzt waren immerhin noch 12,7 Prozent drin. Weil auch der Vorabend sehr gut lief, sicherte sich RTL mit 12,4 Prozent die Tagesmarktführerschaft in der Zielgruppe. Große Probleme hatten in der Primetime ProSieben und Sat.1. Vor allem bei ProSieben sah es für "Galileo Big Pictures" schlecht aus: Nur 890.000 Menschen schalteten ein und sorgten so für 6,5 Prozent Marktanteil, alte "Simpsons"-Folgen kamen danach noch auf 6,2 und 7,6 Prozent. Erst nach Mitternacht waren mehr als 9,0 Prozent drin. Dank der starken Daytime rettete sich ProSieben aber noch auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 9,0 Prozent. Sat.1 blieb am Dienstag bei nur 7,1 Prozent hängen. Vor allem nach 17 Uhr gingen die Quoten in den Keller, der Vorabend ist und bleibt eine große Baustelle. In der Primetime kam "Navy CIS" zwar auf etwas mehr als zwei Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe blieb man trotzdem bei 7,9 Prozent hängen. "Navy CIS: L.A." und "Hawaii Five-0" fielen danach auf 7,0 und 6,4 Prozent zurück. Mit einer Spiegel-TV-Reportage waren ab nach 23 Uhr sogar nur 4,6 Prozent drin.

