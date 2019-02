DFB-Pokal: Die Bayern legen noch eine Schippe drauf

© Das Erste

Wie schon am Dienstag, so holte Das Erste mit dem DFB-Pokal auch am Mittwoch den doppelten Tagessieg bei Jung und Alt. Den knappen Sieg des FC Bayern in der Verlängerung sahen noch ein paar Zuschauer mehr als das BVB-Aus am Vortag.



07.02.2019 - 08:55 Uhr von Uwe Mantel 07.02.2019 - 08:55 Uhr

Die Übertragungsrechte am DFB-Pokal sind für die ARD weiterhin Gold wert. Nachdem am Dienstag bereits fast sieben Millionen Zuschauer das erst im Elfmeterschießen entschiedene Spiel zwischen dem BVB und Werder Bremen verfolgt hatten, unterstrich der FC Bayern am Mittwoch, dass der quotenträchtigste Verein auch in dieser Saison noch immer aus München kommt.

So waren am Mittwochabend ab 20:30 Uhr im Schnitt 7,36 Millionen Zuschauer dabei, also nochmal rund 450.000 mehr als am Vortag. Das reichte erwartungsgemäß für den lockeren Tagessieg beim Gesamtpublikum und einen hervorragenden Marktanteil von 26,7 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war kein Vorbeikommen an König Fußball: 2,01 Millionen Zuschauer aus dieser Altersgruppe bedeuteten hier einen Marktanteil von 22,4 Prozent. Von Sky, das den DFB-Pokal ebenfalls übertrug, liegen bislang noch keine Quoten vor.

Nicht zuletzt dürfte auch geholfen haben, dass bis kurz vor Schluss ein Ausscheiden der Bayern möglich war, erst in der Verlängerung setzten sich die Münchner knapp durch. Das wird zum Ende hin die Quoten in die Höhe getrieben haben. Die "Tagesthemen" in der Halbzeitpause zählten interessanterweise sogar 230.000 weniger Zuschauer als am Vortag, 5,59 Millionen waren hier insgesamt dabei.

Das Erste punktete dann erwartungsgemäß auch nach Abpfiff mit der Zusammenfassung der weiteren Spiele des Abends. 3,04 Millionen Zuschauer blieben nach 23:30 Uhr noch dran, was einem Marktanteil von 23,0 Prozent entsprach. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen blieb der Marktanteil mit 21,2 Prozent sehr hoch. Erst nach Mitternacht ging dann der "Sportschau-Club" als Abschluss des Fußball-Tages auf Sendung. Hier waren noch 1,18 Millionen Zuschauer mit dabei. Beim Gesamtpublikum war der Marktanteil angesichts des Vorlaufs mit 12,8 Prozent eher ernüchternd, bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Sendung mit 14,0 Prozent aber weit über dem Senderschnitt.

