"Bachelor", "XY" und "Wollnys" bieten Fußball die Stirn

07.02.2019 - 09:17 Uhr von Uwe Mantel 07.02.2019 - 09:17 Uhr

Das dominierende Programm war am Mittwochabend die DFB-Pokal-Übertragung im Ersten - was aber nicht hieß, dass insbesondere zum Start in den Abend nicht auch für die Konkurrenz noch einiges zu holen gewesen wäre. Bestes Beispiel ist hier RTL: "Der Bachelor" zählte sogar 80.000 Zuschauer mehr als noch in der vergangenen Woche. 2,9 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu, der Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen lag bei 17,0 Prozent. Dass das Spiel zwischen Hertha BSC und den Bayern erst in der Verlängerung entschieden wurde, machte dann aber auch RTL am späteren Abend das Leben schwer, "Stern TV" kam nicht über 10,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus.

Während "Der Bachelor" der stärkste Fußball-Verfolger beim jungen Publikum war, hieß die stärkste Fußball-Konkurrenz insgesamt "Aktenzeichen XY... ungelöst". 4,9 Millionen Zuschauer sahen den Fahndungs-Klassiker mit Rudi Cerne. Auch hier gilt: Das waren nicht wesentlich weniger als bei der letzten Sendung im Januar. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 15,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen machte sich die stärkere Konkurrenz dann zwar durchaus bemerkbar, weil erstmals seit 2017 kein zweistelliger Marktanteil mehr erzielt wurde, mit 9,1 Prozent lag "XY" aber trotzdem auf einem für ZDF-Verhältnisse starken Niveau.

Sehr wacker hielt sich am Mittwochabend auch RTL II: "Die Wollnys" überzeugten mit einem Marktanteil von 7,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, das lag genau im Schnitt dieser Staffel. 1,22 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Auch hier ging's am späteren Abend aber rasch nach unten: "Wir bekommen dein Baby- Promimütter helfen" lag bei 4,5 Prozent Marktanteil, "The Closer" ab 23:15 Uhr dann sogar nur bei 3,1 Prozent.

Gar nicht gut sah es für die großen Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe aus. "Plötzlich arm, plötzlich reich" kam in Sat.1 nicht über 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, "Planet der Affen" versagte bei kabel eins mit 2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe völlig und auch ProSieben konnte mit dem Film "Love Vegas" mit 7,5 Prozent Marktanteil nicht überzeugen. Immerhin steigerte sich dort "Ocean's Eleven" im Anschluss aber auf zumindest 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Große Probleme hatte auch Vox: "Outlander" fiel um 20:15 uhr mit nur noch 4,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf ein neues Allzeit-Tief. Erstmals wurde zudem die Millionen-Marke nach unten durchbrochen: 920.000 Zuschauer sahen nur zu. Die zweite Folge des Abends direkt im Anschluss steigerte sich dann immerhin leicht auf 990.000 Zuschauer und insgesamt 4,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - auch das ist aber natürlich bei Weitem nicht genug.

