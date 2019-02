"Rosins Fettkampf" fängt sich zum Finale, Vox vor Sat.1

Nachdem die Quoten in der vergangenen Woche in den Keller rauschten, hat sich "Rosins Fettkampf" zum Finale gefangen. Dennoch gingen im Vergleich zum Start viele Zuschauer verloren. Vox war am Donnerstag richtig stark, RTL II dagegen schwächelte.

Nicht nur die Kandidaten bei "Rosins Fettkampf" haben in den zurückliegenden Wochen Kilos abgespeckt, auch die Quoten wurden zuletzt immer dünner. Zum Halbfinale stürzte die Show auf 3,5 Prozent Marktanteil ab. Das Finale konnte sich aus diesem Tief nun wieder befreien, bei kabel eins wird man sich aber wohl noch ein bisschen mehr erhofft haben. 930.000 Zuschauer schalteten "Rosins Fettkampf" am Donnerstag ein, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 5,0 Prozent und damit auf Höhe des Senderschnitts. Zum Auftakt erreichte das Format Anfang Januar noch 1,46 Millionen Menschen.

Auf dem Niveau von kabel eins lag am Donnerstag auch RTL II: "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" interessierte 880.000 Menschen, in der Zielgruppe waren damit 5,1 Prozent drin. Am späten Abend bekam RTL II dann aber große Probleme: Eine alte Folge von "Der Jugendknast" blieb bei 3,9 Prozent Marktanteil hängen. Zwei neue Folgen von "Fear the Walking Dead" fielen danach sogar noch auf 2,0 und 2,5 Prozent Marktanteil. Weil es auch tagsüber etliche Probleme gab, landete RTL II am Ende bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 3,7 Prozent - das waren 1,2 Prozentpunkte weniger als kabel eins.

Am Vorabend schwächelten "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" mit 6,2 und 5,6 Prozent Marktanteil weiter. Vor allem sah es aber für die Wiederholungen der beiden Soaps düster aus, diese zeigt RTL II ja am Nachmittag. Bislang holte man damit solide bis gute Quoten, aber auch hier zeigte der Trend zuletzt deutlich nach unten. Am Donnerstag wurden nur 1,8 und 1,7 Prozent gemessen.

Deutlich besser lief es da schon für Vox, das in der Primetime mit dem Spielfilm "White House Down" überzeugte. 1,75 Millionen Menschen schalteten ein, 8,8 Prozent standen damit auf der Uhr. "Dredd" steigerte sich im Anschluss sogar noch auf 9,8 Prozent. Am Ende reichte es zu 7,6 Prozent Tagesmarktanteil, damit ließ man sogar Sat.1 (7,3 Prozent) hinter sich. In Sat.1 lief es für die US-Serien einmal mehr sehr schlecht. "FBI" holte nur 6,8 Prozent, "Criminal Minds" sogar nur 5,8 Prozent. Hinzu kommt die Vorabend-Baustelle.