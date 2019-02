Helen deklassiert Donna, aber Sport hilft dem Ersten

© ARD

Mit mehr als sechs Millionen Zuschauer hatte die ZDF-Reihe "Helen Dorn" am Samstag leichtes Spiel gegen Krimi-Aufgüsse im Ersten. Dort war dafür tagsüber auf Wintersport und Bundesliga Verlass. Auch Sky räumte mit Live-Fußball wieder ab.



10.02.2019 - 09:32 Uhr von Alexander Krei 10.02.2019 - 09:32 Uhr

Die Tagesmarktführung des Ersten beim Gesamtpublikum hat sich der Sender am Samstag keineswegs in der Primetime erarbeitet. Wo ursprünglich Biathlon zu sehen sein sollte, sorgte eine kurzfristig ins Programm genommene Wiederholung von "Donna Leon" für schwache Quoten. Nur 2,24 Millionen Zuschauer wollten den Krimi sehen, ehe "Die Diplomatin" im Anschluss sogar nur 1,49 Millionen vor dem Fernseher hielt. "Helen Dorn" konnte dagegen im ZDF ihre Stärke ausspielen und setzte sich mit 6,17 Millionen Zuschauern sowie stolzen 20,5 Prozent Marktanteil hinter der 20-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau" an die Spitze.

Und während das Zweite auch beim jungen Publikum mit 8,9 Prozent Marktanteil überzeugte, hatten beide ARD-Filme hier mit Marktanteilen von 3,1 und 2,2 Prozent sogar überhaupt keine Chance. Wie gut, dass es tagsüber deutlich besser lief: Über Stunden hinweg sorgten die Wintersport-Übertragungen für weit überdurchschnittliche Quoten - und am Vorabend war einmal mehr auf die Bundesliga-"Sportschau" Verlass, die insgesamt 5,12 Millionen Zuschauer erreichte und bei den 14- bis 49-Jährigen mit 16,3 Prozent Marktanteil punktete.

Mit den "Sportschau"-Quoten kann man auch deshalb sehr zufrieden sein, weil Sky parallel dazu auf das Topspiel zwischen Bayern und Schalke setzte und damit starke 10,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schaffte. Insgesamt entschieden sich 1,60 Millionen Zuschauer für die Live-Übertragung - ein erfolgreicheres Topspiel gab's zuletzt im November, als die Bayern auf Dortmund trafen. Stark liefen zudem erneut Einzelspiele und Konferenz am Nachmittag: 1,85 Millionen Zuschauer waren dabei und in der Zielgruppe wurde der Pay-TV-Sender mit einem Marktanteil von 16,4 Prozent sogar Marktführer.

Über einen schönen Quoten-Erfolg kann man sich zudem beim NDR Fernsehen freuen, wo am Samstagabend zur besten Sendezeit zunächst ein Special von "Kaum zu glauben!" lief, das 1,33 Millionen Zuschauer erreichte. Eine reguläre Ausgabe der Rateshow mit Kai Pflaume steigerte sich anschließend sogar auf bundesweit 1,56 Millionen Zuschauer, die für 5,8 Prozent Marktanteil sorgten. Gut lief's daneben für den Krimi "Winterkartoffelknödel", der dem Spartensender One 630.000 Zuschauer zuspielte. Auch Nitro zählte mit seinen True-Crime-Formaten zeitweise über eine halbe Million Zuschauer am Abend.

