"Dancing on Ice"-Finale legt zu, Dschungel-Nachklapp blass

Zum Finale konnte die "Dancing on Ice" wieder zulegen und eroberte die 10-Prozent-Marke zurück. Damit lag die Sat.1-Show zwar hinter dem Dschungel-Nachklapp bei RTL - doch dort dürfte man trotzdem kaum zufrieden sein.



11.02.2019 - 09:05 Uhr von Uwe Mantel 11.02.2019 - 09:05 Uhr

Als Sat.1 Anfang Januar "Dancing on Ice" am Sonntagabend an den Start brachte, sah es zunächst richtig gut aus. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei starken 12,4 Prozent. Doch dieses Niveau konnte nicht gehalten werden - und dass man in den darauffolgenden Wochen neben dem "Tatort" auch noch das Dschungelcamp gegen sich hatte, machte die Sache nicht einfacher. Die Marktanteile lagen seit Woche 2 jedenfalls durchweg deutlich im einstelligen Bereich.

Zum Finale und der Krönung von Sarah Lombardi Siegerin der ersten Staffel gab's nun aber nochmal einen spürbaren Aufschwung. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog auf 10,6 Prozent an, insgesamt hatten 2,38 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Auch in absoluten Zahlen war es somit der beste Wert seit der Auftaktshow.

Marktanteils-Trend: Dancing on Ice



Damit rangierte Sat.1 bei den jüngeren Zuschauern am Sonntagabend auf dem dritten Rang hinter dem "Polizeiruf 110" im Ersten und dem Dschungel-"Nachspiel" bei RTL. Doch man dürfte in Unterföhring mit den Zahlen wesentlich zufriedener sein als beim Kölner Konkurrenten. Denn "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Das Nachspiel" blieb bei mageren 12,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen. Zwar ist es nichts Neues, dass das Interesse an den Dschungelcampern mit Abschluss der Staffel schlagartig nachlässt, doch es lief erheblich schlechter als im vergangenen Jahr, als es immerhin noch für 15,3 Prozent Marktanteil reichte. Nur 2015 erreichte die Sendung schonmal einen niedrigeren Marktanteil. Insgesamt sahen diesmal 2,66 Millionen Zuschauer zu.

Erfreulich hingegen: Die nachfolgende Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Phänomen" lief mit 14,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gut. Am Vorabend fiel dafür "Schwiegertochter gesucht" auf ein neues Staffel-Tief. Mit 12,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Kuppelsoap diesmal nur im Mittelmaß. Im Vergleich zur Vorwoche gign der Marktanteil um über zwei Prozentpunkte zurück. 2,98 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. "The Biggest Loser" kam unterdessen in Sat.1 auf einen Marktanteil von 11,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,72 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

