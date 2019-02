"Lehrer" siegt knapp, RTL-Sitcoms fallen auf Tiefstwerte

© MG RTL D / Reiner Bajo

Zumindest nach vorläufigen Zahlen sicherte sich "Der Lehrer" in der Zielgruppe hauchdünn den Tagessieg vor "Germany's Next Topmodel", doch beide ließen Federn. Die Sitcoms im Anschluss erreichten sogar so wenige Zuschauer wie noch nie



Die gute Nachricht für RTL: Die meistgesehene Sendung am Donnerstag war bei den 14- bis 49-Jährigen mit hauchdünnem Vorsprung "Der Lehrer". 1,53 Millionen Zuschauer aus der klassischen Zielgruppe schalteten ein, das entsprach einem Marktanteil von 16,3 Prozent. "Germany's Next Topmodel" zählte bei ProSieben 1,47 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag aufgrund der längeren Sendezeit aber trotzdem mit 16,4 Prozent minimal höher.

(Korrektur-Hinweis: Zunächst stand an dieser Stelle, dass nach endgültig gewichteten Zahlen in der vergangenen Woche "Germany's Next Topmodel" letztlich knapp vor "Der Lehrer" lag, tatsächlich trifft das allerdings nur auf den Marktanteil zu.)

Größeres Kopfzerbrechen als dieses allenfalls aus Prestige-Gründen interessante Duell dürfte den RTL-Verantwortlichen allerdings die Entwicklung der weiteren RTL-Serien bereiten. "Magda macht das schon" verzeichnete im Anschluss nämlich mit nur noch 2,02 Millionen Zuschauern die geringste Reichweite in der Geschichte der Sitcom. Zuvor hatte schon "Der Lehrer" mit 2,36 Millionen Zuschauern die geringste Reichweite seit fünf Jahren. Angesichts solcher Zahlen muss man sich bei RTL schon fragen, ob man den viel beschworenen Mainstream eigentlich wirklich noch bedient. "Beste Schwestern" fiel ab 21:45 Uhr dann mit 1,91 Millionen Zuschauern ebenfalls auf ihren bislang schwächsten Wert.

Bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Marktanteile solide, aber auch hier ging's abwärts: 13,1 Prozent wurden für "Magda macht das schon" gemessen, 12,0 Prozent waren es für "Beste Schwestern". Die Sketch-Comedy "Schmitz & Family" kam ab 22:15 Uhr dann noch auf einen Marktanteil von 11,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe und 1,6 Millionen Zsuchauer insgesamt. Wiederholungen von "Beste Schwestern" und "Der Lehrer" beendeten den RTL-Abend dann im einstelligen Bereich. Die zunehmende Schwäche im Lauf des Abend sorgte auch dafür, dass RTL die Tagesmarktführung verpasste und mit 12,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen knapp hinter ProSieben mit 12,5 Prozent über die Ziellinie kam.

Bei ProSieben erstreckte sich das starke "Germany's Next Topmodel" eben bis 22:42 Uhr und auch "red." erzielte danach noch erfreuliche 13,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Dazu kommt, dass die Magazine am Vorabend weiterhin eine hervorragende Woche hinlegen. "Galileo" überzeugte auch am Donnerstag mit 13,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf der ganzen Linie, "Taff" kam um 17 Uhr auf 13,8 Prozent Marktanteil.

Während die RTL-Serien nachließen und auch die Topmodel-Suche Zuschauer verlor, gibt's vom Donnerstagabend übrigens mal verhalten positive Nachrichten vom Sat.1-Serienabend. "FBI" steigerte sich dort auf den bislang besten Wert, auch wenn 1,93 Millionen Zuschauer insgesamt und ein Zielgruppen-Marktanteil von 7,8 Prozent mehr ein Grund zum Aufatmen denn zum Jubeln sind. Auch "Criminal Minds" präsentierte sich mit einem Zielgruppen-Marktanteil von 8,5 Prozent etwas erholt, ist aber von früherer Stärke weit entfernt. 1,71 Millionen Zuschauer sahen zu. Der vorabend war hingegen wieder ein Totalausfall: "Endlich Feierabend" holte 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Genial daneben - Das Quiz" im Anschluss 4,6 Prozent.

