Gelungenes Comeback für "Rosins Restaurants"

Der Klassiker "Rosins Restaurants" lockte am Donnerstag wieder mehr Zuschauer zu kabel eins als es "Rosins Fettkampf" nach dem frühen Ausscheiden Rosins zuletzt konnte. Bei RTL II bereiten die Soaps unterdessen weiter Kopfzerbrechen.



15.02.2019

Nach dem sehr guten Start von "Rosins Fettkampf" verlor das Format in der zweiten Staffel-Hälfte deutlich an Schwung, nachdem der Gastgeber selbst bereits aus dem Wettbewerb ausgeschieden war. Nun widmet er sich statt dem Kampf gegen die Pfunde wieder dem Kampf gegen die Pleite anderer Restaurant-Betreiber - und das sorgt nun wieder für bessere Werte: "Rosins Restaurants" meldete sich mit erfreulichen 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zurück. Die letzten Folgen Ende vergangenen Jahres pendelten nur zwischen 4,8 und 5,4 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalteten diesmal 1,03 Millionen Zuschauer ein.

Davon profitierte im Anschluss auch wieder das "K1 Magazin", wohin man ja schon vor längerem den nachgelagerten Besuch bei dem entsprechenden Restaurant aus "Rosins Restaurants" ausgelagert hat. Der Marktanteil für die Sendung stieg jedenfalls auf sehr gute 6,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 910.000 Zuschauer wurden hier insgesamt noch im Schnitt gezählt. Überhaupt war es mit einem Tagesmarktanteil von 6,0 Prozent ein richtig guter Donnerstag für kabel eins, weil es auch tagsüber gut lief. "The Mentalist" erzielte nachmittags 9,4 Prozent Marktanteil, auch die Eigenproduktionen am Vorabend liefen mit 7,1 Prozent für "Abenteuer Leben täglich" und 6,8 Prozent für "Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt" gut, selbst "Achtung Kontrolle" hielt sich mit 5,0 Prozent Marktanteil diesmal ordentlich.

Ein guter Tag war's auch für Vox, das einen Tagesmarktanteil von 7,6 Prozent erzielte. Hier konnte man sich in der Primetime auf die Filme verlassen: "96 Hours - Taken 3" erzielte um 20:15 Uhr zunächst bereits 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe sich "96 Hours" im Anschluss sogar noch auf 10,9 Prozent Marktanteil steigerte. Auch Vox punktete zudem bereits nachmittags mit 10,6 Prozent Marktanteil für "Shopping Queen". "Makel? Los!" konnte dieses Quotenniveau im Anschluss allerdings bei Weitem nicht halten und fiel auf 6,8 Prozent Marktanteil zurück.

RTL II hielt sich in der Primetime mit 5,3 Prozent Marktanteil für "Reeperbahn privat" und 5,0 Prozent für den "Jugendknast" noch ganz solide, trotzdem lag der Tagesmarktanteil bei ernüchternden 4,1 Prozent. Auch die kurzfristige Programmänderung am Nachmittag hat dort bislang keine Besserung gebracht. Das ins Programm gehievte "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" blieb auch nur bei 3,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen. Vor allem aber macht die Schwäche der Soaps zu schaffe. "Berlin - Tag & Nacht" ist mit 5,4 Prozent Marktanteil meilenweit von seiner Bestform entfernt, "Köln 50667" lief zwar etwas besser, doch 6,3 Prozent Marktanteil sind ebenfalls nicht das, was man gewohnt ist. Die Wiederholungen der beiden Serien ab 14 Uhr floppten mit 2,4 und 1,7 Prozent Marktanteil sogar völlig. Wenn RTL II die Probleme dort nicht schnellstens in den Griff bekommt, dann wird auch in Sachen Tagesmarktanteil nicht viel gehen. Am Donnerstag lag er wieder bei nur 4,1 Prozent.

