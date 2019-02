Europa League: Spannendes Spiel lässt Nitro jubeln

© UEFA

Die Europa-League-Partie zwischen Schachtar Donezk und Eintracht Frankfurt bescherte Nitro am Donnerstagabend starke Quoten. Der spannende Verlauf trieb die Reichweiten besonders in der zweiten Hälfte in die Höhe.



15.02.2019 - 09:39 Uhr von Uwe Mantel 15.02.2019 - 09:39 Uhr

Eintracht Frankfurt verpasste am Donnerstagabend in der Europa-League-Partie zwar den Sieg bei Schachtar Donezk, machte Nitro aber trotzdem glücklich. Die spannende Partie sorgte insbesondere in der zweiten Hälfte für sehr gute Quoten. So kam die erste Hälfte im Schnitt noch auf 1,23 Millionen Zuschauer, während der zweiten 45 Minuten stieg die Reichweite aber massiv auf 1,74 Millionen Zsuchauer an.

Auch die Marktanteile entwickelten sich entsprechend: 3,9 Prozent waren es beim Gesamtpublikum während der ersten Hälfte, 7,7 Prozent während der Zweiten. Ähnlich sah es auch bei den jüngeren Zuschauer aus: Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden zunächst 3,6 und dann 7,0 Prozent Marktanteil für die Übertragung gemessen. Während die Vorberichterstattung noch mau lief - ab 20:15 Uhr wurden nur 1,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, am Vorabend kam "Countdown für Europa - Eintracht Frankfurt" sogar nur auf einen Marktanteil von 0,5 Prozent - holten die Zusammenfassungen der anderen Europa-League-Spiele nach 23 Uhr noch immer gute 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 530.000 Zuschauer blieben hier noch dran.

Statt auf echten Fußball setzte ProSieben Maxx zur gleichen Zeit auf eSports. Die Berichte von der FIFA 19 - Virtual Bundesliga waren allerdings wenig gefragt. Nur 70.000 Zuschauer sahen hier ab 20:15 Uhr zu, die Marktanteile lagen bei 0,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Wrestling-Show "SmackDown" steigerte sich danach auf 1,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Schon am Vorabend stand im ZDF Sport auf dem Programm. Biathlon bescherte dem Sender ab 19:14 Uhr mit 3,83 Millionen Zuschauern immerhin 14,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum un d7,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Ordentlich lief's auch für die Berichte vom Riesenslalom der Frauen ab 17:24 Uhr mit Marktanteilen bis 14,4 Prozent. Eigentliches Highlight des ZDF-Programms war aus Quotensicht aber wieder "Der Bergdoktor", der diesmal 6,59 Millionen Zuschauer zählte, was 21,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Das reichte für den unumstrittenen Tagessieg, auch wenn Das Erste mit "Geisterschiff - Der Usedom-Krimi" ordentlich dagegen hielt. 5,35 Millionen Zuschauer und 17,1 Prozent Marktanteil können sich mehr als sehen lassen. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen punktete der Film mit 8,8 Prozent Marktanteil, auch dort war "Der Bergdoktor" aber knapp voraus (9,2 Prozent).

Teilen