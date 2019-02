"Taff" zieht "Newstime" nach oben, starke "Galileo"-Woche

© ProSieben

Die eigenproduzierten Formate von ProSieben trumpfen am Nachmittag und Vorabend in diesen Tagen so richtig auf, "Newstime" erzielte am Freitag im "Taff"-Schlepptau einen Jahresbestwert. Und "Galileo" war stark wie lange nicht mehr.



16.02.2019 - 09:38 Uhr von Timo Niemeier 16.02.2019 - 09:38 Uhr

ProSieben hat den Freitag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 10,8 Prozent beendet - und das hat man in Unterföhring nicht den Filmen in der Primetime zu verdanken. "Pacific Rim" blieb zunächst bei 9,0 Prozent hängen, "Aeon Flux" steigerte sich danach nur leicht auf 10,1 Prozent. Deutlich besser fuhr ProSieben tagsüber: Nicht nur auf die US-Sitcoms kann man sich derzeit verlassen, auch die Eigenproduktionen laufen richtig gut.

So erzielte "Taff" am Freitag 15,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 740.000 Menschen schalteten ein. Weil in dieser Woche sogar schon zweimal mehr als 18 Prozent gemessen wurden, lag "Taff" auf Wochenbasis im Schnitt bei 16,0 Prozent - das ist der beste Wert seit fast sechs Jahren. Auch "Newstime" profitierte am Freitag vom starken Vorlauf und landete bei 15,6 Prozent - besser lief es 2019 für die Nachrichtensendung noch nicht.

Am Vorabend erreichte "Galileo" 1,18 Millionen Zuschauer und holte damit beim jungen Publikum sehr gute 12,7 Prozent Marktanteil. Auch das Wissensmagazin lag damit auf Wochensicht bei starken 13,3 Prozent und war damit so stark wie schon seit Jahren nicht mehr. Keine Frage: ProSieben hat in diesen Tagen mit seinen Magazinen einen Lauf. Die "Simpsons" holten im Sandwich zwischen "Newstime" und "Galileo" übrigens ebenfalls sehr gute 14,1 und 13,0 Prozent.

Bei Sat.1 sah die Sache am Freitag etwas anders aus, hier lief vor allem die Primetime rund. Mit dem Film "Der geilste Tag" erreichte man 10,9 Prozent Marktanteil, "111 krasse Kollegen" holten danach immerhin noch 9,2 Prozent. Am Vorabend erzielten "Endlich Feierabend" und "Genial daneben - Das Quiz" mit 5,6 und 5,1 Prozent enttäuschende Werte. Auch "Klinik am Südring" blieb davor bei einstelligen Werten hängen, "Auf Streife" dagegen kam auf mehr als zehn Prozent. Der Tagesmarktanteil von Sat.1 lag dann auch bei zufriedenstellenden 9,7 Prozent.

