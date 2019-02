Tukurs Zeitschleifen-"Tatort" tut sich schwerer als sonst

© HR/Bettina Müller

Der am Sonntag gezeigte "Tatort" mit Ulrich Tukur ist aus dem Muster der üblichen Kriminalfälle ausgebrochen und hat die Zuschauer gefordert. Das hat offenbar nicht allen gefallen: Die Reichweite lag unter den üblichen Werten, es war der schwächste "Tatort" des Jahres.



18.02.2019 - 08:56 Uhr von Timo Niemeier 18.02.2019 - 08:56 Uhr

Ulrich Tukur aka Felix Murot und seine Kollegen sind bekannt für ausgefallene "Tatort"-Ausgaben. Legendär der Fall "Im Schmerz geboren", der auch einige Auszeichnungen erhielt. Mit dem neuesten Film "Murot und das Murmeltier" experimentierte man mal wieder und brach aus dem sonst so strengen Krimi-Korsett aus. Einigen Zuschauern hat das aber nicht gefallen: Die Reichweite des "Tatorts" fiel mit 6,88 Millionen so niedrig aus wie noch nie in diesem Jahr, doch auch damit war der Tagessieg drin. Der Marktanteil lag bei 19,4 Prozent.

Auch beim jungen Publikum lag der "Tatort" in Führung, bei den 14- bis 49-Jährigen reichten 2,38 Millionen Zuschauer für 20,4 Prozent. "Anne Will" kam im Anschluss an den ungewöhnlichen "Tatort" noch auf 3,06 Millionen Zuschauer und 11,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Sonst lief beim Ersten am Sonntag fast gar nichts zusammen: "Die Sendung mit der Maus", die "Tagesschau" sowie ein Film am Nachmittag erzielten zweistellige Werte, am Rest des Tages waren die Marktanteile enttäuschend.

Über sehr gute Werte freuen kann man sich beim ZDF: Die neueste Ausgabe der "Frühling"-Reihe erreichte 5,83 Millionen Zuschauer und 16,5 Prozent Marktanteil - besser lief es noch nie. Der bisherige Reichweiten-Rekord wurde um mehr als 400.000 Zuschauer übertroffen. Auch beim jungen Publikum sah es mit 8,0 Prozent recht gut aus. Sehr stark waren die Mainzer auch am Vorabend: Nachdem "Terra X: Faszination Erde" in der vergangenen Woche mit sechs Millionen Zuschauern die höchste Reichweite seit acht Jahren holte, sah es auch an diesem Sonntag mit 5,58 Millionen Zuschauern und 17,6 Prozent richtig gut aus. Beim jungen Publikum wurden 10,3 Prozent gemessen.

Dadurch, und durch die vielen Wintersport-Übertragungen tagsüber, erreichte das ZDF am Sonntag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 14,8 Prozent, kein anderer Sender kam auch nur in die Nähe dieses Wertes. Das Erste erzielte auf Rang zwei trotz "Tatort" nur 9,6 Prozent.

