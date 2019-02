"The Voice Kids" legt erfolgreichen Start in Sat.1 hin

© Sat.1/André Kowalski

Die neue Staffel von "The Voice Kids" ist mit hervorragenden Quoten in Sat.1 gestartet, die Castingshow lag auch deutlich über den Werten von "Dancing on Ice". RTL und ProSieben hatten am Sonntag dagegen nur wenig zu melden.



18.02.2019 - 09:18 Uhr von Timo Niemeier 18.02.2019 - 09:18 Uhr

In den zurückliegenden Wochen hat Sat.1 mit "Dancing on Ice" eine aufwendig produzierte Show gezeigt, die Quoten waren im Vergleich zum Senderschnitt zwar gut, aber dennoch im Schnitt einstellig. Ab sofort setzt man sonntags wieder auf eine der bekanntesten Marken der Sendergruppe: "The Voice". Mit dem Kinder-Ableger der Castingshow lief es auf Anhieb besser als für die Eislaufshow. 2,80 Millionen Menschen schalteten ein, 1,22 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt.

"The Voice Kids" erreichte damit in der Zielgruppe sehr gute 11,9 Prozent. Beim jungen Publikum musste man sich nur dem "Tatort" im Ersten sowie hauchdünn "Kitchen Impossible" bei Vox geschlagen geben. Nicht sonderlich gut funktioniert hat im Anschluss an "The Voice Kids" der Übergang zur Sendung "111 krasse Kollegen", das auf 8,3 Prozent zurückfiel. Dafür lief es am Nachmittag und Vorabend rund: Die Wiederholung von "Ratatouille" holte 11,2 Prozent Marktanteil, "The Biggest Loser" war zu 11,9 Prozent gut. Trotz dieser Erfolge lag der Tagesmarktanteil von Sat.1 bei überschaubaren 8,7 Prozent - vor allem der Vormittag und der frühe Nachmittag liefen mit tief einstelligen Werten schlecht.

Nichts zu melden hatten am Sonntag RTL und ProSieben, mit Tagesmarktanteilen in Höhe von 9,5 und 8,3 Prozent enttäuschten beide Sender. RTL erreichte in der Primetime mit dem Film "Bad Neighbours 2" nur 1,38 Millionen Zuschauer und 9,3 Prozent in der Zielgruppe, "Ride Along: Next Level Miami" fiel danach sogar auf 7,7 Prozent. ProSieben kam mit "Star Trek Beyond" nicht über 8,5 Prozent Marktanteil hinaus.

